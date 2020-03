NESODDEN (ABC Nyheter): – Det er viktig å selge nå. De gule blomstene vi ikke får solgt før påske, blir det ikke noe salg av etterpå, sier driftsansvarlig Eystein

Ruud ved det 28.000 m2 store og hypermoderne Schrader Gartneri på Nesodden, som årlig produserer nesten 4 millioner potteplanter.

Han og ektefellen Kristin Schrader, tredje generasjon eier av gartneriet, bukserer oss gjennom et hav av gult blomsterdekke i veksthusene, og har triste nyheter å komme med:

Salget av blomster har til de grader stupt som følge av coronavirus-tiltakene, at de må sette ansatte til å trekke store mengder blomster ut av pottene sine og dumpe dem i en stadig voksende komposthaug på baksiden av bruket.



For avbestillingene er mange.

– Faktisk er det salget fra nå til 17. mai som gjør at de fleste blomstergartneriene i Norge flyter. Vi krysser fingrene for at folk også i disse tider vil pynte hjemmene sine med friske farger, sier Kristin Schrader.

Aktuelt: Landbruket og momsutsettelse: – Hårreisende fra Finansdepartementet!

Millioner av blomster på spill

LEVER FARLIG: Ikke bare gult er kult. Praktfulle kyrsantemumer i flere farger hos Schrader Gartneri går nå rett i komposten som følge av corona-krisen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Så langt ser ikke håpet deres om godt salg til å gå i oppfyllelse.



Schrader leverer til de store kjedene. En av disse, Mester Grønn, skriver i en pressemelding at Nesodd-gartneriet er langt fra alene om å bli rammet.

– Jeg har snakket med og besøkt mange norske gartnere de siste dagene, sier administrerende direktør Erling Ølstad i Mester Grønn.

– Situasjonen er kritisk med over 1 million gule planter og flere millioner tulipaner som står klare til påske. Dette er planter og blomster som man startet å dyrke i 2019 for å skape påskeglede, legger han til.

– Det er lite folk i alle butikker, men vi gir oss ikke. Når alt er særdeles utfordrende, trenger vi blomsterglede. Vi trenger også norske gartnere og gartnerier i fremtiden, framholder Ølstad.

På norsk matproduksjon løs også

GULT LYS: Gartner Kristin Schrader i et hav av blomster. Hva skjer med dem og økonomien? Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– For oss er dette den verste tida på året for likviditeten. Vårknipa. Alle innsatsmidlene - stiklinger, jord og emballasje kjøpes inn fra nyttår av. Så er vi avhengig av at salget tar av på disse tider, bemerker Eystein Ruud.

Foreløpig går produksjonen sin gang. En robot rister stiklingene løs fra jorda de kommer i, stapper dem oppi plastpotter med blomsterjord som passerer revy på samlebånd og klargjør for pakking.

Automatiseringen gjør at gartneriet klarer seg med få ansatte, og ingen er så langt permittert hos Schrader.

Men Ruud, som også er styreleder i Norsk Gartnerforbund, er bekymret også for sine medlemmer som lever av å dyrke grønnsaker og bær på friland. Det går på norsk matproduksjon løs.



– De står i dilemmaet om de i det hele tatt skal ta sjansen på å plante ut småplantene. For de mangler 30.000-40.000 utenlandske sesongarbeidere som har erfaring med å gjøre det. Og hvis de ikke får tak i like mange til innhøstingen, er det ingen vits i å plante, sier Ruud.

Han og næringa setter stor pris på at regjeringen lørdag besluttet å forlenge arbeidstillatelsen til utenlandske arbeidere som allerede er her.

Fantastisk til å rense lufta



Selv reklamerer Ruud for varene sine:

BLOMSTERKUPP: På parkeringsplassen til Schrader Gartneri har Eli Amalia Tveita fra Nesoddtangen syklet innom og sikret seg blomster til en billig penge. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Blomstene ikke bare pynter opp inne og ute. De renser lufta. Nasa testet ulike planter for hva som best kunne opprettholde innemiljøet i romskipene, forteller han.

Svaret var krysantemum, som Schrader Garteneri flommer over av, og eføy.

– Krysantemum renser lufta, men dessverre ikke for virus, sier Ruud galgenhumoristisk.

Lokalt har gartneriet, som normalt bare selger til store kjeder, gjort en vri for å få solgt i hvert fall en brøkdel av blomstene som skulle havnet på komposten.

Blomstene er stilt opp ute på parkeringsplassen så folk i nabolaget kan komme innom, plukke med seg det de vil og vippse penger.

Samleside: Siste nytt om kampen mot viruset