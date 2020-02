Ekspert spår prisras etter konkurs

Mandag begjærte sportskjempen Gresvig seg selv konkurs. Gresvig står bak sportsbutikkene G-sport/G-Max og Intersport.

Totalt består Gresvig-konsernet av i underkant av 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 ansatte.

Nå mener ekspert på varehandel i Varde Hartmann, Reidar G. Mueller, at det ligger an til prisras på sportsutstyr for å få solgt ut varer som ligger på lager.

– På kort sikt vurderer jeg det slik at pris- og rabattpresset blir forsterket, med bakgrunn i at markedet allerede er i ubalanse. Det ligger allerede mange varer på lager og konkursen vil bare gjøre det verre, sier Mueller til NRK.

Frykter flere konkurser



På sikt tror han derimot konkursen vil føre til stabilt høyere priser, blant annet hos XXL.

Administrerande direktør i Norsk Sportsbransjeforening, Trond Evald Hansen, sier til NRK at han frykter for leverandørene etter Gresvig-konkursen.

– Det er ganske sannsynlig at det kommer konkurser blant leverandører som følge av denne konkursen, sier han.

Driver videre



Gresvig-direktør Lars Kristian Lindberg mener at dagens butikkstruktur og tilhørende kostnader ikke lar seg håndtere. De siste tre årene har det blitt skutt inn over én milliard kroner i selskapet.

– Jeg er lei for usikkerheten dette skaper for våre ansatte, men jeg mener vi har lagt et godt grunnlag som jeg håper en eventuell ny eier vil være interessert i å bygge videre på, sier Lindberg.

Bobestyrer Håvard Wiker i Ro Sommernes advokatfirma sier en avtale som sikrer normal drift allerede er på plass, og at alle ansettelsesforhold videreføres inntil videre.