Euroen har styrket seg kraftig mot den norske krona det siste året. Prisen på euro er omtrent 1,3 kroner høyere enn for et år siden, og i forrige uke bikket prisen på en euro 12 kroner. I samme periode har prisen på pund steget med om lag 1,9 kroner.

Over 20 land i Europa har i skrivende stund euro som valuta.

– Virkeligheten presser på

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen stiller spørsmål ved om Norge i det hele tatt skal ha en egen valuta i fremtiden.

– Virkeligheten presser på. Jeg mener Norge raskt burde utrede om vi skal ha euro som valuta i fremtiden. Vi kan ikke ha dette kaoset vi har hatt i år i all fremtid, sier han til ABC Nyheter.

Andreassen sier at det er sannsynlig at Sverige vil gå over til euro i overskuelig framtid.

– Det er færre og færre gleder ved å ha en svak krone. Det er blant annet masse plunder for mange arbeidsgivere, sier sjeføkonomen.

Valutastrateg uenig

Nils Kristian Knudsen, rente- og valutastrateg i Handelsbanken, deler ikke synspunktet til Andreassen om å se på mulighetene for å eventuelt fase ut den norske kronen.

– Jeg er ikke helt enig i det. Jeg tenker at det å ha en egen valuta i utgangspunktet er en god ting, sier han til ABC Nyheter.

Euroen har styrket seg kraftig mot den norske kronen det siste året. Foto: Norges Bank

Likevel påpeker Knudsen at det har vært mye uroligheter i verden med pandemi og krig som har påvirket kronekursen, men han tror på bedre tider.

– Jeg ser at det er en krevende situasjon sånn som det har blitt. Men når alt legger seg, tror jeg at vi fremdeles vil se at det er en egenverdi å ha en egen valuta. Vi står oss bra med egen valuta så lenge vi legger til grunn at valutakursene ikke vil være en veldig stor kime til uro i Norge, sier han.