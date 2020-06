«Livsgrunnlaget er truet. Vi trenger et nytt økonomisk system som kan gi oss et godt liv uten å øke forbruket av energi og materielle ressurser. Arbeidet med de nødvendige endringene må begynne umiddelbart!»

Slik begynner et opprop for systemendring, rettet til de politiske partiene i Norge, publisert i Stavanger Aftenblad onsdag kveld.

Oppropet er signert av de fem organisasjonene Besteforeldrenes Klimaaksjon, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Concerned Artists Norway, Spire og Attac Norge, i tillegg til 70 enkeltpersoner.

Blant dem er forskere, musikere, forfattere, skuespillere, journalister, professorer, en tidligere helseminister og en tidligere justisminister.

De vil gå vekk fra den økonomiske modellen som råder i verden i dag, hvor stadig økonomisk vekst er målet.

Kjente navn som Robert Mood, Sigvart Dagsland, Ane Dahl Torp, Vigdis Hjorth, Jan Erik Vold, Sidsel Mørck, Fay Wildhagen, Rasmus Benestad, Thomas Hylland Eriksen og Andrea Bræin Hovig er å finne blant signaturene. Se den fullstendige listen nederst i artikkelen.

«Behovet for arbeidsplasser er det vanligste argumentet for fortsatt økonomisk vekst. Om det er slik at økonomisk vekst undergraver miljøet, samtidig som folk er avhengig av denne veksten for å ha jobber, er vi fanget i en destruktiv felle. [...] I et samfunn vil det til enhver tid være nok av nødvendige arbeidsoppgaver. Det vi trenger er et bedre system for å sørge for at alle får dekket sine grunnleggende behov», heter det i oppropet.

Forfatterne skriver at arter og naturområder utryddes i raskt tempo på grunn av vårt høye forbruk og overforbruk av naturressurser, og krever at stortingsvalget i 2021 blir et valg med konkrete tiltak for systemendring.

«Mange forskere og miljøaktivister har stilt krav om systemendring. Til nå har disse blitt ansett som naive og virkelighetsfjerne utopister. Men det som virkelig er naivt er å fortsette som før.»