– Den nåværende krisen er på mange områder uten sidestykke. Finansmessig og økonomisk vil vi se at effekten av krisen for økonomien kanskje vil være like stor som, eller større enn, den store depresjonen på 1930-tallet, sier Wenzel i en artikkel på Europarådets hjemmesider.

Økonomer spår at andelen arbeidsledige i USA i april kan bli så høy som 20 prosent. Enkelte tror landets BNP kan minske dobbelt så mye som under finanskrisen på 2000-tallet, skriver NTB. Få eksperter ser for seg en nedgang i nærheten av det man så under den store depresjonen, da arbeidsledighetsraten holdt seg over 14 prosent fra 1931 og helt fram til 1940. Men høy arbeidsledighet vil trolig vare godt inn i 2021, og trolig videre.

I Norge meldte Nav forrige uke at 10,4 prosent av arbeidsstokken (291.000 personer) står uten jobb.

– Stor sjokk for økonomien

– Selv om situasjonen kommer seg innen utgangen av året, vil vi ikke kunne hente inn igjen tapet fra første halvdel av 2020. Dette er et stort sjokk for den globale økonomien, siden forsyningskjeder blir forstyrret, og vi må fikse det. Det er likevel grunn til optimisme, og man må alltid legge vekt på grunner til å være optimistisk. For det første har finansinstitusjoner, sentralbanker og myndigheter reagert raskt, sier han, og peker på at sentralbankene i USA og Europa har senket renta.

– Regjeringer har startet store program for å støtte sine økonomier, særlig små og mellomstore bedrifter. De har løsnet på noen av reglene for slik statlig bistand. Alt dette er kjærkomment. Man må heller ikke glemme at EU har flere finansielle verktøy enn under krisene i 2008 og 2012, da mange av de store europeiske økonomiene ble så hardt rammet, sier Wenzel.

– De svake rammes hardest

Ifølge anslag fra Det internasjonale pengefondet vil den globale økonomien krympe med 3 prosent i år.

– Som med enhver finansiell og økonomisk krise er det de svake, de sårbare, enslige foreldre, migranter og flyktninger som blir hardest rammet. Det er her utviklingsbanken kommer inn, som en rent sosial bank, sier Wenzel.

