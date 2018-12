– Prisene økes i forkant av Black Friday og julehandelen

– Jeg forstår at butikkene ønsker å gjøre noe for å skape oppmerksomhet, men det er lett å gjennomskue dem om man vil det, sier Amund Espelien i Prisguiden som står bak en ny prisanalyse.

Prisguiden.no, som sammenligner produkter og priser fra nettbutikker, har sett på de 1000 mest populære produktene fra over 400 butikker. De har studert prisutviklingen fra dag til dag og sett på hvordan prisene endret seg frem mot jul i fjor, sammenlignet med utviklingen hittil i år.

– Denne analysen viser at prisene øker fra midten av oktober og frem til Black Friday hvor butikkene pøser på med tilbud. Etter Black Friday øker prisene igjen frem mot jul. Vi ser også at prisøkningen er større i forkant av Black Friday i år enn i fjor , sier Amund Espelien i Prisguiden til NRK.

Han sier videre at han har forståelse for at butikkene ønsker å gjøre noe for å skape oppmerksomhet, men at det er lett å gjennomskue dem.

– Villedende markedsføring er forbudt



Ifølge Forbrukertilsynet er det å sette opp prisene et par dager før Black Friday, for så å sette ned prisene på salgsdagen, å lure forbrukerne.

Tilsynet skriver på sine nettsider at de følger nøye med på markedsføringen under Black Friday hvert eneste år, og at de har tatt opp en rekke saker om markedsføring knyttet til denne dagen.

Forbrukertilsynet oppfordrer til å sjekke prisene og prishistorikken før man slår til.

– Vi oppfordrer prisbevisste forbrukerne til å holde hodet kaldt og vurdere tilbudene godt når de handler under Black Friday, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet i meldingen.

Se flere tips i faktaboksen.

Forbrukertilsynets Black Friday-tips: 1. Ikke se deg blind på rabatten 40%, 60% eller 80% rabatt? Det må jo være et bra kjøp! Dessverre er ikke det alltid tilfelle. Det kan faktisk tenkes at varen selges enda billigere i en annen butikk, så sjekk flere steder før du handler. 2. Sjekk at prisen faktisk er satt ned Sjekk at det er oppgitt førpris på varen du er interessert i. Mangler førprisen er varen neppe satt ned i pris. 3. Sjekk alltid prishistorikken Ikke stol blindt på markedsføringen, sjekk prisene i markedet selv. Ved hjelp av prissammenligningstjenester som f.eks. Prisjakt.no og Prisguiden.no kan du finne prishistorikken på en rekke varer, se hvem som er billigst og hvor mye prisen faktisk er nedsatt fra tidligere. 4. Ikke la deg stresse Markedsføringen hevder ofte at du må slå til på priskuppet nå. I mange bransjer er det imidlertid hyppige kampanjeperioder og ofte vil det være mulig å gjøre priskuppet med jevne mellomrom. Sjekker du prishistorikken vil du kunne se om varen ofte er på tilbud. Kanskje er varen enda billigere på Cyber Monday eller januarsalget. Bruker du kredittkort bør du være sikker på å kunne betale regningen på forfall. Hvis du må betale kredittrenter på kjøpet blir prisavslaget raskt spist bort. 5. Vær obs på antallsbegrensninger Det er vanlig å markedsføre at for eksempel de første hundre eksemplarene av en gitt vare fås til nedsatt pris. Da kan man fort føle seg lurt om man kommer til kassen og opplever at man er nummer 101 som kjøper dette produktet. Kilde: Forbrukertilsynet

– Så er det også på sin plass å minne de næringsdrivende på at villedende markedsføring er forbudt, og at de må gi kundene sine riktige og tydelige opplysninger om priser og prisfordeler, fortsetter hun.

– Vi betaler tilbake mellomlegget



Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp, som er en av butikkene Prisguide har undersøkt, forklarer at snittprisen på elektronikk har økt hos dem det siste året blant annet fordi modellene blir større og mer avanserte.

Hun sier kunder som handler hos dem ikke skal føle seg lurt, og oppfordrer de som eventuelt gjør det til å ta kontakt.

– Hvis man har kjøpt et produkt, og prisen har endret seg – oppfordrer vi de aktuelle kundene til å komme innom oss, vi betaler tilbake mellomlegget, sier Bergly til NRK.

