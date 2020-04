Sandberg må utsette baråpning: – Ingen grunn for å klage eller sutre

I februar ble det kjent at den tidligere Frp-politikeren Per Sandberg og samboeren Bahareh Letnes åpner bar i Østfold-byen Halden.

Etter planen skulle baren vært åpnet allerede 6. mars, men paret så seg nødt til å utsette åpningen. Totalt har åpningen blitt utsatt tre ganger som følge av coronasituasjonen i Norge.

Nå sier Sandberg til Dagbladet at de håper å åpne dørene 13. april

– Oppi alt dette her er det viktig å være tålmodige og ikke la seg bli revet ned av irritasjon og liknende. For vår del må vi utsette åpningen, selvfølgelig, men det er ingen grunn for å klage eller sutre i det hele tatt, sier Sandberg til avisen.

Les også: Per Sandberg åpner bar i Halden

Ubestemt tid



På grunn av viruset har det blitt innført en rekke strenge tiltak. Barer, puber og en rekke spisesteder har måtte stenge dørene på ubestemt tid.

– Vi gleder oss mer og mer og tror det skal bli veldig artig når vi endelig åpner, sier Sandberg til Dagbladet.

Den tidligere Frp-politikeren har i vinter gjort seg bemerket i det populære TV-programmet «Farmen Kjendis» på TV 2.

Les også: – Per Sandberg kan gå på dagpenger som alle andre



Solberg om fulle puber



Fredag uttalte statsminister Erna Solberg at det ikke er sikkert at Norge skal ha de samme strenge begrensningene utover våren, men folk må være forberedt på begrensninger en god stund framover.

– Selv om vi vil lette på noen av de strenge tiltakene, så vil vi måtte ha smitteregler som gjør at vi lenge vil måtte ha avstand mellom folk. Da er det vanskelig å se for seg de store folkesamlingene på konserter og festivaler – eller fulle puber. Det vil ta tid, sier hun til VG.

Statsministeren åpner for at det etter hvert kan komme ulike regionale løsninger, siden smittespredningen er ulik, men smittevernhensynene folk må ta, kommer til å være like over hele landet.