Pornostjernen John Holmes var kanskje mest kjent for en viss fysisk egenskap, men han pådro seg også et rykte for å henge med feil folk.

Den fysiske egenskapen bestod i en manndom som skal ha målt mellom 31 til 34 centimeter, og som ble beskrevet som «så stor som en underarm» og var bransjen desistert største.

Holmes' nøyaktige rolle i Wonderland-drapene i 1981 er uklar. Hele situasjonen var uoversiktlig, også fordi det var mange parter involvert.

Men hva var det egentlig som skjedde den dagen, og hvordan eskalerte det hele til et punkt der fire mennesker lå døde igjen på gulvet i et hus i Los Angeles?

For å forstå hva som førte til Wonderland-drapene, må en se nærmere på John Holmes.

Berømt

Ifølge The New York Times var Holmes en svært populær og produktiv pornoskuespiller som ble berømt for sine mange eskapader i pornobransjen på 1970-tallet.

Selv om han døde i 1988, bare 43 år gammel, avslører IMDb-siden hans at han hadde ikke mindre enn 231 skuespillerroller, hvorav de aller fleste var porno.

John Holmes' liv var imidlertid ikke bare en dans på roser. I løpet av de årene han ble stadig mer berømt, utviklet han en stor kokainavhengighet, noe som gikk hardt utover yrkeslivet hans.

Avhengigheten, som angivelig kostet ham så mye som 1500 dollar om dagen begynte også å koste ham jobbmuligheter, og produsentene som hadde stått i kø for å gi ham roller, vendte ham til slutt ryggen.

Holmes visste også hvorfor.

– Når jeg var midt i en scene, kunne jeg forsvinne i lange perioder, men kollegene visste hvor de kunne finne meg: på badet mens jeg gjorde freebase (røyket kokain, journ.anm). Jeg ble gjenstand for vitser som spredte seg som ild i tørt gress. For å få Holmes til å jobbe, sa de, «må du legge igjen et spor av freebase fra badet til soverommet».

Oppførselen førte til en nedgang i jobbmuligheter og i inntekten hans, noe som skal fått han til å ty til kriminalitet, og lyssky bekjentskaper.

«Vann over hodet»

En nøkkelperson i Wonderland-drapene er nattklubbeieren Eddie Nash. Ifølge magasinet Salon var Nash blant annet en mann som oppbevarte kokain for én million dollar i huset sitt, noe han til slutt havnet i fengsel for.

Det er imidlertid langt fra det eneste myndighetene har mistenkt ham for i årenes løp. Ifølge Los Angeles Times var Nash en fryktinngytende utelivsgrunder som John Holmes en gang kalte «den ondeste mannen jeg noensinne har kjent».

Ifølge LA Weekly het Nash egentlig Adel Gharib Nasrallah, og han bygde seg opp fra en liten pølsebod til et massivt nattklubbimperium som angivelig omfattet hele 36 utesteder.

Han skal også ha vært tungt involvert i narkotikahandelen som blomstret i utelivscenene.

– Mr. Nash var den typen langer man ikke ranet. Allerede da vi kom inn i huset, var det åpenbart at vi hadde tatt oss vann over hodet, har et tidligere medlem av Wonderland-gjengen sagt.

John Holmes snakker med pressen kort tid etter at han ble løslatt fra Los Angeles County Jail, 22. november 1982. Foto: Doug Pizac / AP Photo / NTB

Gjensidig mystikk

De nøyaktige omstendighetene rundt det første møtet mellom John Holmes og Eddie Nash er uklare, men de skal ha blitt så nære at Nash omtalte Holmes som broren sin.

Ifølge Salon kan de to rett og slett ha blitt imponert over hverandres respektive bransjer samt historiene som svermet rundt de begge.

– Holmes var interessert i Nash på grunn av narkotikakulturen, og Nash var interessert i Holmes på grunn av voksenunderholdningen og livsstilen. Nash var omtrent like mystisk som Holmes, og jeg tror den gjensidige mystikken tiltrakk dem til hverandre, har Bill Margold, som kjente både Nash og Holmes, uttalt.

Uavhengig av årsaken til at de to opprinnelig ble nære venner, var Holmes tydelig klar over hvor farlig Nash var, og advarte til og med en kvinnelig bekjent, om at nattklubbeieren kunne få folk til å forsvinne.

Forholdet mellom Nash og Holmes var antagelig i Nashs favør, takket være Nashs makt og tilgang til narkotika og Holmes' pengenød og narkotikamisbruk. Resultatet var at Holmes gjorde lyssky oppgaver for å holde seg på god fot med Nash, og for å få tilgang til rusmidler.

Wonderland-drapene har mange navn, men det mest kjente er nok basert på ofrene for forbrytelsen, den såkalte Wonderland-gjengen. De skal ha vært en løst sammensatt gruppe av narkotikalangere, antageligvis oppkalt etter basen deres på Wonderland Avenue.

John Holmes skal ha kommet i kontakt med gjengen på grunn av sitt eget narkotikamisbruk. Holmes hadde stor gjeld, og stort sett ingen ville selge ham narkotika lenger, så han måtte jobbe i de kretsene han fortsatt hadde tilgang til.

– Moden for å ranes

Ifølge Los Angeles Times fortalte minst ett vitne i rettssaken om Wonderland-drapene senere at gjengen var tilknyttet Eddie Nash gjennom Holmes.

Ettersom Holmes sto på god fot med Nash, ble han en slags kurér mellom partene. Wonderland-gjengen stjal ting, og Holmes tok dem med til Nash og byttet dem mot narkotika.

Den 29. juni 1981 gikk det dessverre galt.

John Holmes var så involvert både med Wonderland-gjengen og den betydelig rikere Eddie Nash, og som aktor Ron Coen uttrykte det, bemerket Holmes etter hvert «at Eddie Nash var moden for å ranes».

Selv om Holmes antakelig ikke deltok i selve ranet, skal han ha vært med på å planlegge forbrytelsen, og skal med vilje ha latt en dør i Nashs hus stå åpen slik at gjengen kunne komme seg inn.

Utbyttet besto av narkotika, smykker og kontanter, og verdien varierer fra Coens anslag på 10.000 dollar til en million dollar som blir oppgitt av avisen LA Weekly. Det som kanskje sikret gjengens skjebne, var imidlertid ydmykelsen de påførte Nash.

Ranerne skal ha overrasket nattklubbeieren sammen med livvakten hans, Gregory DeWitt Diles, som fikk skuddskader av hendelsen. «Eddie Nash falt ned på knærne», beskrev aktor Coen senere situasjonen. «Han ydmyket seg selv ved å spørre om tillatelse til å be».

Bildet over hva som skjedde videre er etter dette noe uklart, da en domstol aldri har kommet til bunns av hva som faktisk skjedde.

Ranet i seg selv skal ha gått som det skulle, og Holmes fikk sin del av byttet, men gruppens hell skulle raskt snu.

Gateskilt i Los Angeles som leder inn til Wonderland Avenue. Foto: Youtube

Brutalt massedrap

Nash fant snart ut hvem de skyldige var, og det tok ikke lang tid å finne ut at Holmes hadde vært tyvenes mann på innsiden siden han hadde forbindelser og gjeld til både Nash og Wonderland-gjengen, og var den eneste bindeleddet mellom de to.

Nøyaktig hvordan det gikk til da Nash fant ut av Holmes' forbindelse til ranet og Wonderland-drapene, er uklart, men den generelle oppfatningen er at det ikke var en hyggelig situasjon.

Amerikanske myndigheter hevder at Nash tvang Holmes til å «arrangere» drapene som hevn, noe tyder på at pornostjernen selv var til stede på åstedet da forbrytelsen fant sted.

Wonderland-drapene skjedde 1. juli 1981, da noen gikk inn i Wonderland-gjengens tilholdssted uten tegn til innbrudd, skriver Los Angeles Times.

Drapene skjedde bare 40 timer etter at Nash ble ranet, og skal ha blitt godt lagt merke til. En nabo skal ha våknet av skrikene fra en mann som tryglet for sitt liv.

Fire personer døde i angrepet: William Deverell, Ronald Launius, Joy Miller og Barbara Richardson.

Åstedet skal ha vært brutalt og ifølge LA Weekly ble ofrene slått i hjel med et blyrør.

– Vi snakker om fem personer som ble slått med et metallrør, banket, slått i hodet og ansiktet. Fire av disse menneskene døde av mishandlingen. En av dem fikk skallen sprukket opp og husker nesten ingenting av dette, sa assisterende statsadvokat Carol Najera om skadene.

Politiet skal ha vært raskt ute med å knytte John Holmes til åstedet, antakelig hjulpet av at de fant håndavtrykkene hans i nærheten av et av ofrene, noe som kan tyde på at han var tilstede under drapene.

Huset på Wonderland Avenue i Los Angeles hvor drapene fant sted. Foto: Youtube

Frikjent

Wonderland-drapene er fortsatt uløst den dag i dag, men det er visst ikke være fordi man ikke vet hvem som sto bak, det er kun fordi det ikke finnes noen offisiell domfellelse.

Los Angeles Times skriver at politiet har ansett saken som oppklart lenge, selv om det ikke har blitt noen domfellelse.

– Det er ikke noe mysterium, for vi vet hvem som er involvert, og vi vet hvorfor. Men vi har visse regler å følge som de som begår forbrytelser ikke har, sa den ledende etterforskeren i saken, Tom Lange, i 1988.

Ifølge LA Weekly var John Holmes den første som ble stilt for retten i 1981, men han ble frikjent i 1982. Den eneste fengselsstraffen han fikk i saken, var 111 dager for forakt for retten, fordi han nektet å svare på juryens spørsmål før Eddie Nash ble fengslet for en urelatert narkotikasak.

Nash ble stilt for retten for drapene i 1990, men et enkelt jurymedlem med avvikende mening førte til at juryen ble splittet og rettssaken stanset. I et nytt forsøk i 1991 ble han frikjent.

I 2001 erklærte Nash seg skyldig i en rekke anklager om utpressing som i praksis beviste at han var involvert i planleggingen av drapene, og at han truet og bestakk vitner og et jurymedlem. For dette sonet han til sammen ett års fengsel.

John Holmes eskorteres til en ventende politibil etter å ha møtt i retten i Los Angeles, California, 9. desember 1981. Foto: Wally Fong / AP Photo / NTB

Tvunget til å se på

Selv om John Holmes selv ble frikjent for Wonderland-drapene, har hans tilknytning til dem lenge vært ganske klar, selv om det er usikkert hva den består i - eller i det minste aldri har blitt offisielt avslørt for offentligheten.

Ifølge Los Angeles Times mener myndighetene at han var en aktiv part, og pornostjernen fortalte selv til en biograf at han ble tvunget til å overvære drapene mens en av gjerningsmennene truet ham med en pistol.

En utgave av hva som faktisk skjedde på dagen drapene ble begått kommer fra kona til John Holmes. Ifølge henne avslørte Holmes at drapene ble begått av tre personer, og at han ble tvunget til å lede dem til åstedet og se på mens drapene ble utført.

John Holmes vendte senere tilbake til pornografien, men døde i 1988 av «aids-relaterte» komplikasjoner.