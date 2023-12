Skandalefest i Moskva ryster Russland

En fest som ble arrangert på en nattklubb i Moskva onsdag, har skapt skandale i Russland på grunn av rapporter om heftige utskeielser og angivelige brudd på landets «propagandalov» for LHBT-personer.

Arrangementet, der kleskoden skal ha vært «nesten naken», skal ha tiltrukket seg kjente russiske kjendiser.

Russiske sladderblader la spesielt merke til tilstedeværelsen av Ksenia Sobchak, en TV-personlighet som ryktes å være guddatteren til Russlands president Vladimir Putin.

Maria Butina, et russisk parlamentsmedlem som ble fengslet i USA i over ett år etter å ha innrømmet å ha konspirert for å opptre som hemmelig utenlandsk agent, er blant de mest fremtredende kritikerne av festen.

Se video: Her tørker diktatoren tårene

Strenge lover

På den russiske sosiale medieplattformen VK skriver Butina at hun har bedt Russlands innenriksdepartement og kulturdepartement om å undersøke om festen overholdt Russlands forbud mot «propaganda» for LHBT-personer, og om den brøt et dekret som beskriver «tradisjonelle russiske åndelige og moralske verdier».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv om russisk lovgivning om det Moskvas lovgivere kaller LHBT-propaganda stammer fra 2013, undertegnet Putin i desember 2022 et lovforslag som utvidet forbudet mot «propaganda».

Den nye loven gjør det ulovlig for russiske borgere å promotere forhold mellom personer av samme kjønn og begrenser «demonstrasjon» av LHBT -oppførsel, skriver Newsweek.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Russiske medier som skrev om festen, hevdet at menn kysset på dansegulvet og at nakenbilder ble vist.

Arrangøren av festen, bloggeren og TV-programlederen Nastya Ivleeva, delte også bilder på Instagram-kontoen sin som viser henne og andre gjester i avslørende antrekk.

«Udyr og avskum»

I tillegg til Butina har flere sosiale aktivistgrupper oppfordret myndighetene til å undersøke festen.

Det gjelder blant annet Vitalij Borodin, leder for den føderale sikkerhets- og antikorrupsjonsstiftelsen, som la ut videoer på Telegram der han anklaget festdeltakerne for å bryte russisk lov.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Det pågår en krig i landet, men disse udyrene, avskummet som organiserer alt dette, disse udyrene som ikke bryr seg om hva som foregår», skriver Putin-propagandisten og programlederen Vladimir Solovjov i et Telegram-innlegg.

Solovjov raste etter festen:

– Hvor moralsk døv må man egentlig være? Guttene våre kjemper nå ved fronten. I hvilken grad skal du ikke forstå noe som helst om landet, om Putin Øverstkommanderende hever glasset for vår seier, og dere jævler, hvem støtter dere? Du kan ikke engang forestille deg hvor mye folk hater og forakter deg.

Det uavhengige russiske mediehuset Meduza skriver at Ivleeva tok opp kontroversen partiet hennes forårsaket i en lydmelding som ble lagt ut på Telegram.

– Det var verdt det, og jeg elsker at folk etter hver eneste fest skriver kommentarer om at dette er utskeielser, en slags demonisme og satanisme, selv om det bare er folk i vakre kostymer, sa Ivleeva.

Sobchak forsvarte også sammenkomsten og skrev i et innlegg at «hvor og når voksne mennesker går med rumpa bar er deres egen sak».