Flommen har rammet den øst-australske byen Cairns spesielt hardt, ifølge australske nødetater.

Cairns er en populær australsk turistdestinasjon og selve inngangsporten til det verdensberømte korallrevet Great Barrier Reef, men du trengte ikke å bestille tur ut til revet for å oppleve dyrelivet i går.

Den tropiske syklonen «Jasper» førte med seg en krokodille inn til den lille byen Ingham, skriver CNN.

Se video: – Ikke noe du ser hver dag

Barn ringte

En ranger forteller at de fjernet en 2,5 meter lang saltvannskrokodille fra en oversvømt bekk nær en offentlig park. Politiet sier at to barn ringte dem etter å ha sett krokodillen, og ansatte fra miljødepartementet kom etter å ha sett videoer på sosiale medier.

Krododillen lurte i flomvannet i Ingham da den ble oppdaget. Foto: Jonty Fratus / AFP

Rangerne brukte en harpun for å fange krokodillen og fjerne den fra bekken.

– Folk i flomrammede områder kan ikke føle seg for trygge, og fangsten av dette dyret er en påminnelse om at krokodiller kan dukke opp på uvanlige steder, inkludert steder de aldri har blitt sett før, sier miljødepartementet i en uttalelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den 2,5 meter lange krypdyret ga seg ikke uten kamp. Foto: Jonty Fratus / AFP

– Farlig og livstruende

Det var store flomadvarsler for flere elver nord i Queensland på mandag, ifølge Australian Bureau of Meteorology. Deler av Queensland har fått mer enn 600 millimeter regn de siste 24 timene.

– Styrtflom er både farlig og livstruende da det kan skje på veldig kort varsel, sa meteorolog Laura Boekel på en pressekonferanse søndag.

Det er ikke bare styrtflom og krokodiller som er farlig når Jasper feier over Australia. En ti år gammel jente ble kritisk skadet da hun ble truffet av lynet i sør-Queensland lørdag.

I tillegg har myndighetene selvfølgelig advart mot slanger.

Syklonen ser ikke ut til å gi seg med det første og det er advart om mer styrtflom i regionen, med forventning om 300 millimeter regn hvert sjette time mandag mellom byene Hope Vale og Port Douglas.