Australsk mor dømt for barnedrap – renvasket etter 20 år

Torsdag ble det satt endelig punktum i sagaen. Kathleen Folbigg (56) er frikjent og dommen mot henne er annullert av høyesterett i New South Wales i Australia. Det skjedde etter at hun hadde sonet 20 år for drapene på sine egne barn. Hun ble omtalt som en av landets verste seriemordere.

Det var i 2003 hun ble dømt for drapene på barna Caleb, Patrick, Sarah og Laura. Barna hadde alle dødd mellom 1989 og 1999 da de alle var mellom 19 dager gamle og 18 måneder. I 2003 konkluderte retten med at hun hadde kvalt barna. Nå senere har det vist seg å være ett av landets største justismord.

– Systemet valgte å legge skylden på meg i stedet for å akseptere at av og til dør barn brått, uventet og hjerteskjærende, sa Folbrigg utenfor retten, ifølge BBC da annulleringen var bekreftet.

Nyere forskning viser at Folbigg er bærer av en svært sjelden genfeil, som så gikk i arv til to av de døde barna. Også de to andre barna hadde sjeldne genmutasjoner. Det gjorde at det er en reell mulighet for at barna døde av naturlige årsaker.

– Jeg er takknemlig for at oppdatert forskning og genetikk har gitt meg svarene på hvorfor barna mine døde, fortalte hun videre.

Selve benådningen og løslatelsen skjedde i sommer.

Folbigg ville hatt 10 år igjen av dommen og har i alle år nektet straffskyld.