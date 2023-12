Nesten halvparten av luft-til-bakke-våpen som Israel har brukt på Gaza i krigen mot Hamas har vært frittfallsvåpen, eller avfyrt uten innstilt målområde. Det kommer frem etter en ny vurdering fra amerikansk etterretning, og meldes av CNN.

Ifølge Office of Director of National Intelligence og tre kilder til CNN som skal ha sett rapporten, skal israelske styrker ha brukt rundt 29.000 enheter av luft-til-bakke-våpen siden krigen brøt ut 7. oktober. Her skal en andel på rundt 40-45 prosent ha vært sluppet uten målområde, som frittfallsbomber. Resten skal ha vært presisjonsstyrt med treffmål, som missiler.

Ifølge tall fra palestinske helsemyndigheter har rundt 18.600 palestinere blitt drept på Gaza siden 7. oktober. I tillegg er over 50.000 skadet.

Ettersom raketter og liknende luft-til-bakke-våpen er mindre presise enn missiler, utgjør dette en større fare for den tette befolkningen i Gaza. Det forklarer Marc Garlasco, en tidligere FN-militæranalytiker og sjef for målretting av høy verdi i Pentagons felles stab i 2003.

Overrasket og bekymret

Brian Castner, seniorkriserådgiver for våpen og militære operasjoner i Amnesty International, sier til CNN at han er «ekstremt overrasket og bekymret» over funnene.

– Det er ille nok å bruke våpen med nøyaktig treffsikkerhet. Det er et massivt sivilt skadeproblem hvis (våpnene) ikke har den nøyaktigheten, også hvis man ikke engang kan gi tvilens fordel om at det som er avfyrt faktisk lander der de israelske styrkene satte mål, sier han.

Keren Hajioff, major og israelsk talsperson, sa på onsdag at Israel og militæret gjør det de kan for å verne sivile i størst mulig grad.

– Som et militære forpliktet til internasjonal lov og etiske retningslinjer bruker vi enorme ressurser på å minimere skade på sivile, som Hamas har tvunget inn i rollen som menneskelige skjold. Vår krig er mot Hamas, ikke folket i Gaza, sier Hajioff.

Nir Dinar, talsperson for det israelske forsvaret (IDF), ønsket ikke å kommentere overfor CNN om hva slags våpen som blir benyttet.

14. desember: Nytt israelsk angrep på Gaza-stripen, her på den sørlige byen Rafah. Foto: Hatem Ali / AP

Ikke presist nok

En amerikansk tjenestemann hevder til CNN at USA mener det israelske militæret bruker frittfallsbombene med en taktikk som gjør slippene mer presise på målet, og at dette dermed kan minne om målrettet missilangrep.

Marc Garlasco mener likevel at Israel heller bør ty til så presise våpen som mulig i krigen mot Hamas, i et så tett befolket område som Gaza.

Nå på torsdag reiser president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til Israel for å møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu og diskutere med israelske tjenestemenn om mer «kirurgiske og presise» angrep for å redusere skade på sivile. Det forteller John Kirby, talsperson fra det nasjonale sikkerhetsrådet.

I krigføringen mot Hamas er ikke frittfallsbomber eller liknende luft-til-bakke-våpen hensynsfullt nok for den tette befolkningen på Gaza, som settes i ekstra stor fare. Det sier Marc Garlasco, tidligere sjef i Pentagon for målretting av høy verdi. Foto: Sebastian Scheiner / AP Photo

Under press

USAs støtte til Israel er under press. USA regnes som Israels nærmeste allierte og største militære støttespiller. På tirsdag sa imidlertid Biden at Israel mister internasjonal støtte av å drive med «vilkårlig bombing» i Gaza.

Selv var USA det eneste landet i FNs sikkerhetsråd som forrige fredag stemte mot umiddelbar våpenhvile i Gaza, og la med det ned veto.

Da FNs hovedforsamling stemte på tirsdag, ble kravet vedtatt med et vesentlig flertall.