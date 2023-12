Mann fløy til USA uten pass og boardingkort – risikerer fengsel

Å være blindpassasjer på fly er en føderal forbrytelse i USA. For den russiske statsborgeren Sergej Vladimirovitsj Ochigava (46) er dette derfor han nå holdes i varetekt av den føderale etterforskningsetaten (FBI).

Den 4. november ankom Ochigava Los Angeles internasjonale lufthavn med et SAS-fly fra København. Da han ble søkt av tollerne, ble det ikke funnet spor av papirer, boardingkort eller lignende som kunne tilsi at han hadde kjøpt flybillett, skriver The Guardian.

Skal ha bedt om to måltider

Ifølge mannens forklaring skal han ha handlet helt uaktsomt. Han skal ikke ha visst hvordan han kom seg på flyet fra København, vært usikker på om han hadde billett og hadde heller ingen minner om hvordan han kom seg gjennom sikkerhetskontrollen, uten boardingkort.

Ut fra kabinbesetningens forklaring til etterforskerne hadde mannen satt seg på et ledig sete, så vandret rundt, byttet sete og prøvd å snakke med andre passasjerer, som ignorerte han.

Han skal også ha bedt om to måltider mens flyvertene serverte mat og ha forsøkt å spise kabinpersonalets sjokolade.

FBI: Falsk og misvisende informasjon

«Ochigava hevdet at han ikke hadde sovet på tre dager og ikke forstod hva som foregikk» heter det i saksdokumentet fra FBI.

FBI mener at Ochigava «oppga falsk og misvisende informasjon om turen til USA». I tillegg hevdet mannen at hans amerikanske pass lå igjen på flyet. Det eneste av identifikasjon som ble funnet var russisk og israelsk identifikasjon og på telefonen hans et fotografi som delvis viste et pass. Navn, fødselsdato og passnummer var med, men ikke bildet på passet, heter det videre.

Foreløpig har han ikke erkjent straffskyld for å ha vært blindpassasjer på flyet. Hvis mannen blir funnet skyldig, risikerer han fem år i fengsel.