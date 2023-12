Russland har gjenopptatt fjorårets taktikk

Forrige vinter i Ukraina var preget av flere angrep mot kritisk infrastruktur. I bitende minusgrader var det mange ukrainske hjem som ikke hadde strøm etter at russiske angrep slo ut strømnettet.

Nå har Russland begynt igjen.

Angrep varmekraftverk

Torsdag denne uken slo russiske angrep ut deler av Kyivs energiinfrastruktur. Det skriver Newsweek.

På sin Facebook-side skriver Ukrainas energidepartement at det russiske angrepet skadet et varmekraftverk ved frontlinjen

Skadene på kraftverket førte til nedleggelse av to kraftenheter, og noe nedetid på strømnettet.

Tidligere samme dag meldte departementet på sine nettsider at 408 bosetninger ble «avskåret» fra strømforsyningen på grunn av «fiendtligheter og tekniske problemer». Det er uklart hvor mange kunder som ble berørt, men tjenestemenn sa at «situasjonen i kraftsystemet er stabil og under kontroll».

Ukraina er bedre forberedt i år

Angrepene kommer ikke overraskende.

Russland har i lang tid produsert og lagret missiler, og Ukraina og deres partnere har tolket dette som at de har spart opp til hyppige angrep i vinter.

Vadym Skibitskyj, en høytstående representant fra Ukrainas militæretterrening, hevder Russland har ventet til vinteren har kommet for fullt, og strømforbruket på topp, før de angrep.

– Det russiske militæret venter på at temperaturen skal falle under null. Dette vil definitivt ikke være primitive angrep som i fjor, sa Skibitskyj til det russiske nyhetsbyrået RBC i november.

– Vi forbereder oss og forstår også hvordan de fungerer, hva de rekognoserer og gjør selvfølgelig tiltak for å beskytte energisystemet vårt, la han til.

Det sa også Ukrainas Chargé d`Affaires Ihor Holovtsjenko da han møtte ABC Nyheter tidligere i år.

– Vi har lagt ned mye innsats for å fysisk beskytte de kritiske knutepunktene i energinettet, og spart opp og lagret reservedeler. Vårt luftforsvarssystem er nå også bedre enn i fjor på grunn av den militære støtten fra våre partnere, men det vil selvfølgelig fortsatt være utfordrende, sa diplomaten.