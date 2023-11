Et bryllup i Wang Nam Khia-distriktet i Thailand fikk en brå slutt da brudgommen skal ha skutt og drept fire personer på festen, inkludert bruden. Rett etterpå tok han sitt eget liv. Hendelsen skjedde lørdag 25. november.

Brudgommen er identifisert som Chaturong Suksuk, en para-idrettsutøver innen svømming og tidligere marinesoldat.

Politiet i Wang Nam Khiao bekrefter hendelsen, deriblant til BBC og thailandske medier.

– Beruset



Politiet forteller til BBC at Chaturong «var ganske beruset på det tidspunktet».

Det spekuleres i at episoden utartet seg fra en konflikt mellom brudeparet, men politiet melder at motivet for skytingen ikke er oppklart.

Ifølge thailandske medier har vitner fortalt til politiet at Chaturong forlot festen «brått». Da han kom tilbake skal han ha avfyrt dødelige skudd mot bruden, brudens mor og brudens søster.

Streifskudd traff to ytterligere gjester, hvor den ene døde av skadene. Det melder Bangkok Post.

Mistet benet



For noen år siden mistet Chaturong Suksuk det ene benet i en togulykke for noen år siden. Han ble så en para-utøver i svømming.

I 2022 vant han sølv i ASEAN Para Games i Indonesia. I år kvalifiserte han seg til å konkurrere i 2023 World Abilitysport Games, en internasjonal idrettsorganisasjon for utøvere med funksjonshemninger.

Konkurransen finner sted i starten av desember.

