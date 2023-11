Australias forsvarsminister Richard Marles hevder et kinesisk krigsskip brukte en sonar til å skade australske dykkere. Hendelsen skal ha funnet sted i nærheten av Japan tidligere denne uken.

Det skriver BBC.

«Usikker og uprofesjonell handling»

Ifølge forsvarsministeren var dykkere i gang med å fjerne fiskegarn fra propellene på den australske fregatten HMAS Toowoomba da det kinesiske skipet dukket opp. Under arbeidet skal det kinesiske skipet ha sendt ut det som omtales som farlige sonarsignaler.

Marles beskriver det hele som en «usikker og uprofesjonell» handling.

Som følge sonar-bruken ble dykkerne nødt til å ta seg opp av vannet for å ivareta sin egen sikkerhet. Dykkerne skal ha fått mindre skader.

Sonar er et elektronisk instrument for å finne objekter under vann ved hjelp av utsending og mottaking av høyfrekvent lyd. Militært brukes det blant annet for å oppdage ubåter.

Reagerer

Forsvarsministeren er ikke imponert over den kinesiske flåten.

– Australia forventer at alle land, inkludert Kina, opererer på en profesjonell og sikker måte, sier Marles i en uttalelse, ifølge BBC.

I uttalelsen påpekes det at fregatten hadde opplyst om at dykkeroperasjoner skulle foregå. Beskjeden skal ha blitt gitt over maritim radio.

Kinesiske myndigheter har ikke kommentert hendelsen.