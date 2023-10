Den russiske journalisten og programlederen Sergej Mardan er kjent for sine provoserende uttalelser om krigen i Ukraina. Han har sitt eget TV-program på russisk statlig TV kalt Mardan Live.

Det var her han nylig kom med en ny tirade mot ukrainerne, skriver Newsweek.

Mardan starter tiraden med å si at vi av en eller annen «uforklarlig grunn» kaller de som bor i Ukraina for ukrainere.

– Jeg er veldig overrasket over dette. Akkurat nå er det å være ukrainer et fullstendig bevisst valg. Dette er et politisk valg. En person står foran speilet, ser seg i speilet og sier: «Jeg er en ukrainer», mens han sverger en slags ed.

Mardan tegner så et bilde av et ritual hvor man samtidig kutter blodårene sine tilber djevelen.

– Det er bare et ritual. Det er som å sverge en ed til djevelen. Du fordømmer Kristus og sier: «Nå er jeg en ukrainer».

Et klipp av seansen er delt på X og delt og oversatt av journalist Julia Davis som skriver for det amerikanske nyhetsnettstedet Daily Beast, og står bak «Russian Media Monitor» – en YouTube-kanal som oversetter russiske media til engelsk.