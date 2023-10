Det pågår nå store militære forflytninger for å kunne møte en potensiell eskalering av krigen mellom Israel og Hamas. Frykten er at konflikten kommer helt ut av kontroll og sprer seg til resten av regionen.

Israel risikerer en tofrontskrig dersom den iranskstøttede Hizbollah-militsen i Libanon blir involvert. Det vil også kunne bety at Iran og Israel etter hvert kan komme i militær konfrontasjon, noe USA ikke vil sitte stille og se på.

Hurtigreaksjonsstyrken, som har vært stasjonert i Kuwait de siste ukene som en del av en planlagt øvelse der, skal ha fått ordre om å forflytte seg i retning Israel.

Venter på ordre om å gå inn i Middelhavet

Den 26. marine ekspedisjonsenheten (MEU) er spesialtrente for amfibie-operasjoner, kriserespons, humanitær assistanse og andre spesialoperasjoner. Styrken er nå omdirigert til det østlige Middelhavet.

Eliteenheten, som er en del av Bataan Amphibious-Ready Group, befinner seg for tiden i Rødehavet, men forventes å gå inn i Middelhavet snart, opplyser en amerikansk tjenestemann til CNN.

Det amerikanske amfibieskipet «USS Bataan» fotografert på vei gjennom Rødehavet, tirsdag 8. august 2023. Nå ligger skipet klart til å forflytte seg inn i Middelhavet på kort varsel. Om bord er 2.000 marinesoldater fra den 26. marine ekspedisjonsenheten (MEU), som er spesialtrente for blant annet evakuering av personell i konfliktområder. Foto: Mass Communications Specialist 3rd Class Riley Gasdia / AP

Kilden avslørte ikke hvordan styrken vil bli brukt, men den skal være i stand til å utføre evakueringsoperasjoner, og gi humanitær hjelp. USA har vært blant landene som har bedt Israel om å legge forholdene bedre til rette for nødhjelp inn i Gaza, som av nødhjelpsarbeidere beskrives som et helvete på jord.

– Styrken forflyttes som et resultat av nye hendelser

Ordren om å sette kursen mot Israel ble allerede omtalt i midten av oktober, men det er først nå styrken er innen rekkevidde for raskt å kunne gå til skarpe oppdrag.

– Styrken forflyttes som et resultat av nye hendelser, sier kaptein Angelica White, en talskvinne for den militære spesialenheten, skriver Wall Street Journal.

Pentagon forbereder nå ytterligere amerikanske tropper på en potensiell utplassering til landet. Dette er også et ledd i den amerikanske maktdemonstrasjonen og avskrekkingen i regionen.

President Joe Biden har advart Iran og andre regionale aktører at USA ikke vil nøle med å svare dersom andre aktører blander seg inn og angriper amerikanske mål og interesser.

Video: Derfor er det krig

Skal avskrekke Iran



Det har allerede vært en rekke hendelser hvor amerikanske styrker i Irak og Syria er blitt angrepet av iransk-støttet milits.

Hurtigreaksjonsstyrken, som består av om lag 2.000 marinesoldater, vil nå slutte seg til et økende antall amerikanske krigsskip og andre militære styrker som mobiliserer rundt Israel. Spørsmålet er om dette er nok til å avskrekke andre aktører fra å blande seg direkte inn i den pågående krigen.

Ifølge amerikanske tjenestemenn har USA ikke planer om at amerikanske bakkestyrker skal operere inne i Israel. Skulle de likevel gjøre det, vil det kunne eskalere krigen betydelig.

– Felles ammunisjonsenhet

Brann og røyk stiger opp etter nok et israelsk luftangrep på Gazastripen, sett fra det sørlige Israel, lørdag 28. oktober 2023. Tusenvis av mennesker, de fleste sivile, er drept og såret i krigen. Foto: NTB

Den pensjonerte generalmajoren James «Spider» Marks, som jobber som militæranalytiker for CNN, mener en del av utplasseringen av de amerikanske styrkene sannsynligvis vil ha et kommando-og-kontrollelement. Disse vil bistå med materialhåndtering for å hjelpe til med forsyninger, som mat, drivstoff, byggematerialer og annet.

– Det vil sannsynligvis også innebære en felles ammunisjonsenhet for å hjelpe til med flyten av ammunisjon, samt en forbindelsesevne fra Defense Logistics Agency, som kan hjelpe det israelske militæret med våpenkjøp og andre kritiske grep, skriver Marks.

Israel har nå utvidet sine bakkeoperasjoner i Gaza og kuttet internett- og telefontjenester i området for å nedkjempe Hamas. Men sivile betaler en høy pris.

Krigen mellom Israel og Hamas har allerede krevd tusenvis av liv, og enorme ødeleggelser på Gazastripen. Krigen er nå inne i sin fjerde uke.