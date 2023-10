Etter å ha mottatt et tips fra dyrevernsaktivister skal kinesisk politi ha stoppet en lastebil med rundt 1000 katter i Zhangjiagang øst i Kina tidligere denne måneden, melder den statseide nettavisen «Avisen».

Lastebilen ble brukt til å plukke opp og transportere fangede katter til en slakter der de mest sannsynlig vil bli slaktet og sendt til Sør-Kina hvor de vil bli solgt som svin- eller fåregrillspyd og pølser, ifølge den kinesiske avisen.

– Lønnsomt

– Noen folk vil gjøre alt mulig fordi de tenker det er lønnsomt, sier aktivisten Gong Jian.

Han var en av aktivistene som oppdaget lastebilen med trekasser med katter i. Aktivistene skal overvåket lastebilen i flere dager og meldte ifra til politiet da de igjen oppdaget katter på lasteplanet.

Gong Jian forteller at prisen på kattekjøtt er 4,5 yuan per pund, mens prisen for fårekjøtt ligger på 30 yuan per pund. Dermed er det mye å tjene på å jukse med proteinene.

En annen aktivist som var med på å stoppe lastebilen, Han Jiali, sier at det ikke er første gang hun er med på lignende hendelser.

Ny debatt

Ifølge CNN har artikkelen gitt nytt liv til debatten om dyrevelferd og og trygg mat i Kina. Det har de siste årene kommet frem flere skandaler fra matmarkeder i landet.

De 1000 kattene som denne gangen ble reddet, skal ha blitt fraktet til hjelpesenter for dyr.