Siden 2019 har antallet dødsfall blant gråhval i Stillehavet økt. Folk har bevitnet gråhval-dødsfall fra Mexico og helt opp til den amerikanske delstaten Alaska, hvor kadavrene skylles i land.

Fenomenet har fått forskere til å klø seg i hodet. Nå tror de imidlertid de har funnet svaret på mysteriet.

Stor nedgang

Det som trolig er årsaken til massedøden har fått antallet gråhval i det nordlige Stillehavet til å rase. I 2016 talte bestanden 27.000 hval. I 2023 er antallet nede på 14.500, skriver Business Insider , som refererer til NOAA, et amerikansk direktorat for studier og overvåkning av hav og atmosfære.

Gråhval Gråhvalen hører i dag hjemme i det nordlige Stillehavet.



Gråhval er en bardehval, der hunnene er noe større enn hannene og kan bli cirka 14 meter lange og veie opptil 35 tonn. Kroppen er grå, med lyse flekker. Bardene er gule. (Kilde: SNL)

I årevis har forskere bare kunne gjettet hva årsaken til den store nedgangen i antall gråhval er. Nå mener forskere ved Institutt for marine pattedyr ved Delstatsuniversitetet i Oregon å ha funnet bevis for at hvaldøden er koblet til issmelting i Arktis.

– Denne gangen føles som om vi har en ganske god «smoking gun», sier professor Joshua Stewart til den amerikanske TV-stasjonen KTVB.

Forstyrrelser i næringskjeden

Hvert år reiser gråhvalen i Stillehavet flere tusen kilometer fra arktiske farvann, hvor de holder til om sommeren, til området rundt Californiahalvøya i Mexico, hvor de tilbringer vinteren.

Når hvalen oppholder seg i Arktis spiser de en type krepsdyr som kalles amfipoder. Krepsdyrene lever igjen av alger som gror på undersiden av havisen.

– Med mindre is får du mindre alger, sier Stewart, som viser til den pågående issmeltingen som følge av global oppvarming.

Nedgangen i tilgjengelig mat kan føre til tynnere eller underernærte hvaler, noe som kan føre til død, samt lavere fødselstall.

Forskerne tror imidlertid ikke at gråhvalen risikerer å bli utryddet. Arten var for flere tiår siden nær ved å bli utryddet, men overlevde som følge av internasjonal regulering av hvalfangst.

Det er ikke bare gråhvalen som påvirkes av issmeltingen. Foto: Ekaterina Anisimova / AFP

Tre ganger så raskt

Global oppvarming preger hele jorden, men spesielt Arktis. Ifølge Norsk Polarinstitutt skjer oppvarmingen i Arktis tre ganger så raskt som det globale gjennomsnittet.

Dette skyldes i stor grad at smelting av snø og is gir en mørkere overflate og dermed økt opptak av solenergi i disse områdene. Oppvarmingen fører til stadig mindre havis, smelting av isbreer og innlandsisen på Grønland, skriver instituttet på sine hjemmesider.