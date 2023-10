Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu har bedt underordnede om å i samarbeid med belarusiske myndigheter forberede en forespørsel om å få Jaroslav Hunka utlevert fra Canada. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Det var i september 98 år gamle Hunka ble invitert til det kanadiske parlamentet for å overvære et besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyij. Daværende leder av den kanadiske nasjonalforsamlingen, Anthony Rota, hadde invitert den ukrainske immigranten.

Han omtalte Hunka som en ukrainsk-kanadisk veteran som under andre verdenskrig kjempet for ukrainsk uavhengighet. Det var bare ett problem. Hunka hadde kjempet som soldat på tysk side under krigen. Han tjenestegjorde i SS-enheten Galizien fra 1943 til 1945, en enhet som skal ha stått bak massedrap.

Ber om at arbeidet starter umiddelbart

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu. Foto: Det russiske forsvarsdepartements pressetjeneste / AP / NTB

Da det ble klart at Hunkas kamp for ukrainsk uavhengighet egentlig var en kamp for nazistisk overherredømme trakk Rota seg som parlamentsleder. Canadas statsminister Justin Trudeau unnskyldte nazi-skandalen.

Russlands forsvarsminister Sjojgu viser til det han omtaler som Canadas «offisielle erkjennelse av Jaroslav Hunkas tilknytning til krigsforbrytere» som årsak til forberedelsene til utlevering. Forespørselen skal rettes mot både Canada og Interpol, hevder Sjojgu

– Jeg ber om at arbeider starter umiddelbart, sier forsvarsministeren ifølge det russiske forsvarsdepartementet og Tass

Departementet hevder Hunka selv var direkte innblandet i krigsforbrytelser under krigen. Hvorvidt denne informasjonen er sann vet man ikke.

Ble applaudert

Under Hunkas besøk i parlamentet i Ottawa ble 98-åringen rost. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj viste den ukrainsk-fødte krigsveteranen som hadde flyttet til Canada en knyttet neve til støtte og respekt.

Canadas statsminister Justin Trudeau gjorde som alle andre og klappet.

– Alle vi som sto i parlamentet sist fredag og applauderte for mannen, angrer sterkt på det, tross at vi ikke kjente til konteksten, sa den kanadiske statsministeren da han unnskyldte skandalen i slutten av september.

Trudeau sa det var nasjonalforsamlingens nå avgåtte leder Anthony Rota som hadde det fulle og hele ansvaret for saken, men at feilen var dypt ydmykende for både parlamentet og Canada.