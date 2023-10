Greta Thunberg anholdt av politiet i London

Thunberg deltok tirsdag sammen med Fossil Free London og Greenpeace i en demonstrasjon mot olje– og gasselskaper under åpningsdagen av Energy Intelligence Forum 2023.

Vitner sier til Reuters at politiet anholdt den svenske aktivisten etter at hun hadde holdt en appell til demonstrantene.

Ifølge Reuters gikk hendelsen rolig for seg.

Videobilder viser at Thunberg står rolig mens to politifolk snakker til henne. En av dem holder henne i armen. Thunberg bærer et merke med teksten «Oily money out» (Vekk med oljede penger).

Thunberg har også tidligere blitt anholdt og bortvist i forbindelse med lignende demonstrasjoner i flere land, også i Norge.