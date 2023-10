Verden venter i spenning på den varslede israelske bakkeinvasjonen av Gaza. I løpet av de siste dagene har israelske styrker samlet seg i grenseområdene. Israel har innkalt over 360.000 reservister.

Her kan du lese mer om krigen mellom Israel og Hamas!

En israelsk bakkeinvasjon kan utvikle seg til en blodig bykrig på den tett bebygde Gazastripen. De tidligere britiske etterretningssjefen Alex Younger mener Hamas trolig ønsker å lure det israelske militæret (IDF) inn i en felle preget av brutal bykrig som utkjempes fra gate til gate.

– Man burde ikke gjøre det fienden vil at man skal gjøre, sa Younger i en BBC-podkast før helgen.

– Det er helt åpenbart at Hamas i bunn og grunn prøver å legge en felle for Israel.

Tormod Heier: – Mann mot mann

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner ved Stabsskolen til Forsvaret. Bak seg har han 32 år som offiser i Forsvaret, herunder 15 år som oberstløytnant i Hæren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Professor Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole bekrefter overfor ABC Nyheter synet at en slik bykrig er i Hamas' interesse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er veldig viktig at Hamas får utkjempet krigen på en måte som utjevner Israels militære overlegenhet. Den meste måten å gjøre dette på er derfor å møte israelske soldater mann mot mann, patrulje mot patrulje, inne i trange smug og bak ødelagte betongbygninger, sier Heier til ABC Nyheter.

Han viser til en asymmetri mellom Hamas og IDF, der sistnevnte er teknologisk overlegen. Alternativet til bykrig er å møte israelske styrker på slettene utenfor byen. Dette ville ført til et raskt og ydmykende nederlag for Hamas da de mangler stridsvogner, jagerfly og artilleri, opplyser professoren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I byene derimot, kan de utnytte sine egne fortrinn; lokalkjennskap til forberedte forsvarsstillinger, korte skuddhold, stor mobilitet og overraskelse gjennom tunellssystemene, og en ærerik død mellom hundretusenvis av sivile.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sivilbefolkningen gir Hamas en fordel

Den siste drøye uken har vært preget av dramatikk for sivilbefolkningen på den tynne Gazastripen. Bomber har falt, tusener er døde, og én million mennesker fikk fredag beskjed om å evakuere sørover.

Ifølge Heier gir sivilbefolkningens tilstedeværelse Hamas en fordel ved en bakkeinvasjon.

– Så lenge det befinner seg millioner av sivile på Gazastripen vil Hamas ha den største fordelen av en israelsk bakkeinvasjon. Dette er fordi Hamas-soldatene kan gjemme seg i sivilsamfunnet, og dermed komplisere den israelske fremrykkingen, sier Heier til ABC Nyheter.

Se video: Her angriper de Hamas-stillingen

En krig i bebodde områder fører som regel til sivile tap.

– Jo flere sivile som omkommer i kampene, desto større vil det internasjonale presset mot Israel bli, ikke minst i den arabiske verden. Dette presset vil igjen kunne utfordre de strategiske samarbeidet og normaliseringen som er i ferd med å skje over hodet på palestinerne, mellom Israel og Saudi-Arabia, opplyser professoren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– IDFs største utfordring blir å unngå for mange drepte og skadde sivile, siden dette vil kunne svekke den sympatien og legitimiteten som Israel nyter godt av i kjølvannet av Hamas’ strategiske overfall mot landet 7. oktober.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kan få ringvirkninger

En slik utvikling kan raskt føre til protestaksjoner. Terroraksjoner fra muslimske grupperinger i andre deler av verden kan skje, også i Europa.

– I tillegg vil det bli vanskelig å få de israelske gislene ut i live. Dette kan på sikt på innenrikspolitiske konsekvenser for Netanyahu-regjeringen. Faren for at Iran og Hizbollah blander seg inni i krigen er også stor, samt økte uroligheter på Vestbredden, sier Heier til ABC Nyheter.

– Israel vil i så fall måtte håndtere en trefrontskrig, noe som igjen vil kreve mer amerikansk involvering. Dermed er risikoen stor for at regionen som sådan blir utsatt for en storkrig.