Krigen i Ukraina: Russisk soldat lover å brenne passet og skifte navn

En russisk soldat lover å brenne passet sitt og ta et amerikansk navn på grunn av frustrasjon over krigen i Ukraina , ifølge en telefonsamtale som skal ha blitt fanget opp av det ukrainske militæret, skriver Newsweek.

I et opptak av samtalen som ble offentliggjort av Ukrainas militære etterretningstjeneste (GUR) i forrige uke, klager soldaten til moren sin over at Russland «ikke engang kan sikre et skogbelte».

I samtalen informerer soldatens mor sønnen om at «noe hemmelig ble diskutert» om et «gjennombrudd til et eller annet sted» under «møter med Putin og Sikkerhetsrådet». Hun sier at «det er absolutt ingen tillit til rapportene deres».

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Se video: Dramatiske bilder fra frontlinjen: Kjører på en mine

– Skal brenne passet

Soldatens mor forteller at russiske medier hevder at byen Kupjansk i Kharkiv-regionen, som Ukraina gjenerobret under en motoffensiv i september 2022, snart vil være tilbake i russiske hender. Deretter spør hun sønnen om det russiske militæret «virkelig trenger Kupjansk».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Vi kan ikke engang sikre et skogbelte her, og likevel vil de vinne tilbake Kupjansk», svarer soldaten.

Etter å ha blitt informert om at pro-ukrainske grupper har inntatt russisk territorium og at USA planlegger å sende Abrams-stridsvogner til slagmarken for å bistå Ukrainas krigsinnsats, sier soldaten at han håper å kutte båndene til Russland etter endt tjeneste.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Når jeg kommer tilbake, skal jeg brenne dette russiske passet, endre etternavnet mitt og glemme alt. Jeg skal gi meg selv et engelsk eller amerikansk etternavn, forteller han.

Moren sukker og svarer: «Ja, jeg er også enig».

«Et skuespill»

Opptaket fra forrige uke er langt fra den eneste telefonsamtalen som angivelig inneholder klager fra en russisk soldat under en samtale med familien. GUR har offentliggjort flere lignende samtaler i løpet av den nesten 20 måneder lange krigen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I forrige uke delte GUR et lydopptak av en angivelig samtale der en soldat innrømmer overfor sin kone at han har forfalsket videoer fra fronten for å overbevise russiske militære ledere om suksess på slagmarken som i virkeligheten ikke har funnet sted.

– Jeg har også spilt inn tull på kameraet på telefonen min, men det er et skuespill. Jeg kledde ut alle sammen, plasserte dem i stillinger, og jeg gikk gjennom skyttergravene og ropte hvor utrolig de kjempet, sier soldaten.

I en annen telefonsamtale som GUR offentliggjorde i august, skal en russiske soldat informere moren sin om at Moskvas militære ledelse har fortalt soldatene at krigens «vanvittige situasjon» er «kommet for å bli» frem til 2026.