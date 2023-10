Ifølge BBC og Sky News er det gjort funn på havbunnen som tyder på rester av menneskelige levninger på flere tusen meters dyp.

Funnet blir nå analysert av amerikanske fagfolk. Samtidig melder den amerikanske kystvakten at etterforskningen fortsetter for fullt.

Ifølge marine sikkerhetsingeniører har nye bevis blitt lokalisert og samlet opp fra havbunnen i Nord-Atlanterhavet, skriver The Guardian. Det skjer fire måneder etter at Titan ble meldt savnet.

Fem om bord



Om bord i fartøyet var Hamish Harding (58), en britisk oppdagelsesreisende og forretningsmann, Stockton Rush (68), administrerende direktør i OceanGate, selskapet som organiserte ferden, Shahzada Dawood (48) og Suleman Dawood (19), en pakistansk forretningsmann og hans sønn, og Paul-Henri Nargeolet (73).

Titan forliste 18. juni under en spektakulær ekspedisjon til vraket av «Titanic», som ligger på 3.800 meters dyp utenfor Newfoundland i Canada.

Sjefen for selskapet som organiserte ekspedisjonen, Stockton Rush, var blant de omkomne.

En av hovedteoriene er at den 6,7 meter lange og ti tonn tunge ubåten kan ha fått en kritisk feil i det elektriske systemet, som gjorde at den falt om lag 1.000 meter rett ned, før den imploderte og ble sprengt innenfra. Ifølge SNL er implosjon en trykkbølge som forplanter seg innover i et avgrenset rom, som en miniubåt.

Døde trolig momentant



Skroget til Titan var laget av karbonfiber, med endeplater av titan og et lite vindu i den ene enden. Karbonfiber er billigere enn titan eller stål og er ekstremt sterkt, men ifølge USAs offisielle marineinstitutt (USNI) er det et stort sett uprøvd og uvanlig materiale for dyphavsdykk med mennesker om bord.

Det er varslet en offentlig høring når eksperter finner ut hva som fikk ubåten til å kollapse.

Ifølge David Mearns, en redningsekspert som kjente to av de fem mennene om bord, tyder bevisene på at Titans karbonfiberskrog kollapset momentant, og at de som var om bord trolig døde i løpet av millisekunder.