Den angivelige konspirasjonen skal ha blitt avslørt etter et tilfeldig møte mellom den antatte leiemorderen - en offiser fra en uspesifisert russisk politimyndighet - og en forretningsmann på en karaokebar i en Moskva-forstad, melder Telegram-kanalen VChK-OGPU, som hevder å ha tette bånd til Russlands sikkerhetsapparat.

Russlands innenriksdepartement fikk vite om den angivelige planen om å drepe Vladimir Putin , som fyller 71 år denne helgen, tidligere denne uken fra en spesialist i presidentens administrative direktorat, skriver New York Post.

«Merkelig historie»

Spesialisten hadde fått en telefon tidlig på morgenen fra en mann som identifiserte seg som 37 år gamle Mikhail Jurtsjenko, ifølge en kilde som VChk-OGPU har snakket med.

Jurtsjenko, som presenterte seg som en entreprenør i byggebransjen, sa «med bekymring» at han hadde vært involvert i en «merkelig historie» mens han befant i den fornemme, lysekroneprydede karaokebaren Honey i byen Tsjekhov, rundt 8 mil sør for Moskva.

Varsleren sa at han møtte en fremmed der som han endte opp med å ha en lang og «hjertelig» samtale med «om krigen og det fremtidige livet i Russland», skriver Telegram-kanalen.

På et tidspunkt under møtet viste Jurtsjenkos nye bekjentskap ham et rødt tjenestekort og erklærte at han hadde et oppdrag «å fjerne Vladimir Putin», ifølge VChK-OGPU.

Leter etter potensiell leiemorder

Jurtsjenko skal ikke ha argumentert med mannen og raskt byttet tema.

Forretningsmannen sa at han ikke husket navnet på mannen og ikke fikk sett ID-kortet hans.

Samtalen falt imidlertid ikke i god jord hos Jurtsjenko, og etter et par dagers «bekymring» gikk han til myndighetene med sin beretning, noe som skal ha utløst søk etter den potensielle leiemorderen.

På bakgrunn av hans tips skal politiet ha oppsøkt karaokebaren for å «undersøke situasjonen» der.

Telegram-kanalen bemerker at klubben i Tsjekhov er kjent for å være populær blant ansatte i ulike statlige etater.