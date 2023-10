Ifølge Storbritannias utenriksdepartement har russiske angrep allerede ødelagt nok korn til å brødfø over en million mennesker i ett år. Nå hevder britene at Russland planlegger å angripe sivile skip som reiser gjennom Ukrainas humanitære korridor, for å hindre eksporten av ukrainsk korn.

Dette skal Russland ønske å oppnå ved å legge ut sjøminer i nærheten av ukrainske havner.

Utenriksdepartementet antyder også at Russland vil skylde på Ukraina for de eventuelle angrepene.

Det var Sky News som omtalte saken først.

Video: Russiske styrker brukte makt mot utenlands skip

– Verden følger med

Storbritannias utenriksminister James Cleverly, her under Natos uformelle utenriksministermøte i Oslo 1. juni. Foto: Hanna Johre / NTB / NTB

«Ved å offentliggjøre vår evaluering av denne etterretningen, ønsker Storbritannia å avsløre Russlands taktikk for å hindre at en slik ulykke oppstår», sier utenriksdepartementet, ifølge Sky News.

– Russlands målretting av sivile skip i Svartehavet demonstrerer Vladimir Putins totale likegyldighet overfor sivile liv og for behovene til verdens mest sårbare, sier Storbritannias utenriksminister, James Cleverly.

Videre presiserer han at «verden følger med, og ser rett gjennom Russlands kyniske forsøk på å legge skylden på Ukraina for deres angrep».

Ble advart av Tyrkia

Russiske myndigheter har tidligere uttalt at de nå anser alle skip som seiler til ukrainske havner, som potensielle transportører av militært utstyr.

I starten av august opplyste det russiske forsvarsdepartementet at de skjøt varselskudd mot et lasteskip i Svartehavet på vei til Ukraina.

Tyrkiske myndigheter var raskt ute med å advare Russland etter hendelsen.

– Etter denne hendelsen er Russland advart på passende vis om å unngå slike situasjoner som vil eskalere spenningen i Svartehavet, het det i en uttalelse fra det tyrkiske presidentkontoret.