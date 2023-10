Troppene, som består av soldater som bryter regler, blir sendt ut i harde kamper som kanonføde med dårlige sjanser for å overleve, melder Reuters. Ifølge nyhetsbyrået er enhetene kjent som Storm-Z-bataljoner.

Bataljonene skal ha blitt opprettet i april i år.

Hver bataljon består av mellom 100 og 150 personer og er vanligvis integrert i regulære hærenheter.

Soldater skal angivelig bli sendt til Storm Z hvis de er beruset i tjenesten, bruker narkotika eller nekter å utføre ordre.

«Bare kjøtt»

– Hvis kommandantene ser noen som lukter alkohol i pusten, sender de dem umiddelbart til Storm-troppene, sier en russisk soldat som ønsker å være anonym.

«Storm-krigere er bare kjøtt», sier han, og legger til at offiserer vanligvis anser dem som mindre verdt enn vanlige soldater.

Bataljonen inviterer også straffedømte til å kjempe for dem i bytte mot benådning, noe Wagner-gruppen tidligere har benyttet seg av.

Det russiske forsvarsdepartementet opprettet sitt Storm-Z-program i begynnelsen av året i håp om å erstatte Wagner-gruppen, da grunnleggeren Jevgenij Prigozjin viste seg å være uregjerlig.

– Fremdeles råtner de døde

Serhii Cherevaty, en talsmann for Ukrainas østlige militærkommando, sa i juni at det var mer enn 170 000 Storm Z-krigere i deres «operative sone», ifølge The Telegraph.

Ukraina har også tidligere sagt at Storm Z-troppene har ekstremt lav stridsevne, ifølge en pressemelding oversatt av det ukrainske mediehuset Pravda.

En Storm Z-soldat sier at nesten alle i enheten hans ble drept i juni i Bakhmut-området: 105 av 120 menn.

Pårørende til en savnet Storm Z-soldat som kjemper i Ukraina, forteller at Russlands forsvarsdepartement aldri svarte da de spurte hvor han var.

«Han var fra en Storm-enhet. For dem er det ingen som kommer til å ha det travelt», sier den ikke navngitte slektningen.

I sommer fortalte Storm-soldater i en video at de nektet å utføre kampoppdrag på grunn av behandlingen de ble utsatt for.

– Ved frontlinjen, der vi har vært, fikk vi ikke leveranser av ammunisjon. Vi fikk ikke vann eller mat. De sårede ble ikke fraktet bort, og fremdeles råtner de døde, sier soldaten.