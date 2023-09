Angrepet skjedde mandag kveld, bekreftet Secret Service i en uttalelse tirsdag.

Commander er den yngste av Biden familiens to schæfere.

– I går, rundt klokken åtte, kom en av Secret Services sikkerhetsvakter i kontakt med presidentfamiliens kjæledyr og ble bitt, sa Secret Services talsperson Anthony Guglielmi i en uttalelse til CNN tirsdag.

Senere fortalte han CNN at den skadde tjenestemannen har det fint.

Dette er den ellevte gangen den to år gamle schæferen biter en vakt ved Det hvite hus eller Bidens hjem. De ti andre bite-episodene har skjedd i løpet av fire måneder.

En av sikkerhetsvaktene som ble bitt, skal ha blitt sendt til sykehus med skader i en arm og et lår.

Presseavdelingen ved Det hvite hus har tidligere forsvart angrepene med stressfaktorene av å bo i Det hvite hus.

President Joe Biden og hunden Commander forografert julen 2021. Foto: Saul Loeb / AFP/NTB

Førstedame Jill Bidens talsperson har tidligere uttalt at Det hvite hus er et komplekst og til dels stressende miljø for kjæledyr, og at familien Biden jobber med å forbedre situasjonen for alle.

Bidens eldste hund, Major, har også vært involvert i flere bite-episoder med Secret Services sikkerhetsvakter.

Siden har Major flyttet ut av Det hvite hus.