Mandag delte Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov en video på meldingstjenesten Telegram hvor man kan se en mann ikledd khaki-fargede klær banke opp en annen mann. Personen som utøver volden skal ifølge Kadyrovs Telegram-konto være hans 15 år gamle sønn Adam.

Med videoen følger en tekst der den tsjetsjenske lederen skriver han er stolt av sønnen.

– Han gjorde det rette. Uten å overdrive, jeg er stolt av Adams handlinger, skriver Kadyrov, som hevder sønnen «forsvarer sin religion».

Anklager om koranbrenning

Business Insider skriver at mannen som blir utsatt for vold i videoen ble arrestert i den russiske byen Volgograd i mai. En russisk etterforskningskomité hevder 19-åringen har innrømmet at han ble betalt av Ukraina for å sette fyr på en koran utenfor en moské i byen.

I hvilken grad innrømmelsen er sann eller ikke er usikkert.

Etter arrestasjonen ble 19-åringen sendt til Tsjetsjenia, som er en republikk i den russiske føderasjonen. Islam er den dominerende religionen i republikken.

Ramzan Kadyrov i april i år. Foto: Alexander Astafjev / Sputnik / Reuters / NTB

Kadyrov er en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin, som også var den som utnevnte han til leder av Tsjetsjenia i 2007. Som følge av forholdet mellom de to omtales Kadyrov som «Putins blodhund».

I august oppfordret Kadyrov til vold mot land der koranen brennes.

– Når vi er ferdig i Ukraina, er det på tide å dra til land der koranen krenkes, skrev han på Telegram da.

Full forvirring

I løpet av de siste ukene har det hersket full forvirring rundt Ramzan Kadyrov og hans helsetilstand. 15. september hevdet ukrainsk etterretning at den autoritære tsjetsjenske lederen lå i koma.

To dager senere dukket kadyrov opp i to videoer som ble delt av hans egen bruker på Telegram. I videoene smiler han og anbefaler alle å drive idrett. Målet med videosnuttene er etter alt å dømme å dempe spekulasjonene om at Kadyrov er alvorlig syk, uansett hvem som har delt de.