– Forsøk på å «utvide Natos ansvarsområde til hele den østlige halvkule under det skadelige slagordet «udelelig sikkerhet i den euro-atlantiske og indo-stillehavsregionen» har blitt en ny farlig manifestasjon av blokkens ekspansjonisme».

Det skriver utenriksminister Sergej Lavrov på X, tidligere Twitter.

Lavrovs utspill kommer kort tid etter at han langet ut mot Ukrainas allierte, hvor han advarte mot at Vesten, og USA spesielt, nå er i direkte krig med Russland på grunn av den omfattende militære støtten til Ukraina.

Lavrovs siste utspill er formidlet via den russiske ambassaden i Storbritannia.

– Nato engasjerer seg i en farlig ekspansjonisme

Kinas hangarskip Liaoning deltar i en militærøvelse i det vestlige Stillehavet i april 2018. Foto: Scanpix

I flere år har spenningen økt i denne delen av Stillehavet. Flere land har konkurrerende interesser her. Kina er ett av landene som har tatt seg til rette og provosert andre land med sin økende tilstedeværelse og etablering av militære baser i omstridte havområder.

Men også Russland har interesse av å demme opp for vestlig ekspansjon i Stillehavet. Lavrov mener Nato gradvis er i ferd med å etablere allianser og undergrave stabiliteten i området, som berører en rekke land med rivaliserende motiv.

– Nato engasjerer seg i en farlig ekspansjonisme ved å opprette «miniallianser» i Indo-Stillehavsregionen, advarer Lavrov.

– Åpenbart at innsatsen er rettet mot Russland og Kina

Han viser til at militær-politiske miniallianser som AUKUS, som består av USA, Storbritannia og Australia, samt det trilaterale samarbeidet mellom USA-Japan-Korea, og det han omtaler som Tokyo-Seoul-Canberra-Wellington-kvartetten, som en farlig og økende trussel mot stabiliteten, skriver Sky News.

– Det er åpenbart at denne innsatsen er rettet mot Russland og Kina, så vel som kollapsen av den inkluderende regionale arkitekturen til ASEAN, og genererer risiko for et nytt arnested for geopolitisk spenning, hevder Lavrov.

På denne bakgrunn anklager Russland USA for å bruke Nato som et instrument til å destabilisere hele Asia-Stillehavsregionen.

Lavrov: USA ønsker at ASEAN skal kollapse



Kina har tidligere advart USA mot det samme, og står dermed sammen med Russland i kritikken av økende vestlig innflytelse i regionen. Russiske og kinesiske marine- og flystyrker har flere gange gjennomført felles øvelser, også i tiden etter at Russland invaderte Ukraina.

Ifølge Express.co hevder utenriksminister Lavrov at Nato, under ledelse av USA, ønsker at ASEAN, som inkluderer Brunei, Kambodsja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinene, Singapore, Thailand og Vietnam, skal kollapse.

Kina: Nato sprer Nato ambisjoner

Kina er også i direkte konflikt med USA i forhold til Taiwan, som lever under konstant trussel om kinesisk invasjon. USA har gitt Taiwan sikkerhetsgarantier om at de vil forsvare øya mot kinesisk aggresjon.

I juli skrev Kinas statlige nyhetsbyrå Xinhua: «Til tross for alt kaoset og konflikten som allerede er påført, sprer Nato sine ambisjoner til Asia-Stillehavsregionen med et uttrykkelig mål om å begrense Kina.»