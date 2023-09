Tall fra en undersøkelse gjort av den tyske tenketanken Friedrich Ebert-stiftelsen indikerer at så mange som én av tolv tyskere knytter seg til en eller annen form for høyreekstrem ideologi. Det skriver flere medier, deriblant Euronews , Deutsche Welle og The Guardian.

Stiftelsen, som knytter seg til den sosialdemokratiske siden i Tyskland, har i to tiår tatt tempen på den tyske befolkningens forhold til høyreekstreme og anti-demokratiske tanker.

Ifølge undersøkelsen blir slike meninger stadig mer utbredt i Tyskland. I undersøkelsen kommer det blant annet frem at 16,5 prosent av de deltakerne i undersøkelsen anklager jøder for å ønske å ville «dra fordel» av nazismens fortid, skriver The Guardian.

Skille forsvinner

Det er ikke bare den generelle økningen av personer med høyreekstreme tanker som overrasker. Forsker ved stiftelsen, Franziska Schröter, sier til Euronews at de ser en klar endring i det som tidligere var et tydelig skille mellom ulike generasjoner i Tyskland.

– Det pleide å være slik at de unge var konsekvente demokrater, som strebet etter likhet i stedet for å være revisjonistiske og nasjonalistiske, mens de eldre aldersgruppene hadde høyere forekomst av ekstremisme. Vi trodde at demografi, globalisering og informasjon om politikk ville hjelpe oss med å styrke det. Men nå ser vi høyere tall blant middelaldrende mennesker, og spesielt unge, sier Schröter.

En mulig forklaring

Schröter sier at unge som ikke har vært gjennom krig eller opplevd den reelle trusselen et diktatur utgjør, men som samtidig har vært gjennom andre former for kriser, kan være en årsak til svekkelsen av det som var et tydelig generasjonsskille.

– De ser ut til å lene seg mot ideen om at mer diktatur og mindre demokrati kan bidra til å få ting gjort, sier forskeren.

Schröter sier også at flere unge tyskere i det siste har omfavnet meninger og standpunkter høyreekstreme lenge har hatt, som for eksempel fiendtlige holdninger overfor homofile og transpersoner.