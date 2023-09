Svartehavsflåten angrepet: Katastrofale skader

Natt til onsdag utførte Ukraina et omfattende angrep mot havnebyen Sevastopol på Krimhalvøya.

Flere russiske kilder har bekreftet at to fartøy som lå i dokk og var under reparasjon, ble rammet av angrepet, men mye tyder på at Russland underspiller hvor store skader det er snakk om.

«Marinefartøyene vil bli reparert og kan deretter fortsette i tjeneste» het det i en uttalelse fra guvernøren Russland har innsatt i Sevastopol, Mikhail Razvozjajev, til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria.

Video: Her går det russiske ammunisjonslageret i lufta

«Katastrofale skader»

De to fartøyene som ble rammet av angrepet skal være en ubåten Rostov-na-Donu, en angrepsubåt i Kilo-klassen, og landingsfartøyet Minsk. Begge fartøyene er en del av Svartehavsflåten til Russland.

I sin daglige oppdatering på X, tidligere kalt Twitter, fredag morgen hevder Storbritannias forsvarsdepartement at flere satellittbilder indikerer at landingsfartøyet Minsk nesten helt sikkert er totalskadet og ikke lenger funksjonsdyktig, mens angrepsubåten Rostov høyst sannsynlig har fått «katastrofale skader».

«Ethvert forsøk på å bringe ubåten tilbake i tjeneste vil sannsynligvis ta mange år og koste hundrevis av millioner dollar» skriver britene.

Videre konkluderer de med at Russland står overfor en kompleks oppgave med å rydde vrakrester fra havnen, noe som vil gi Svartehavsflåten en stor utfordring med å vedlikeholde flåten.

Ubåten Rostov-na-Donu, en angrepsubåt i Kilo-klassen, på vei til Svartehavet fra Tyrkia. Foto: Yoruk Isik / Reuters

Angrep luftvernsystem



Torsdag utførte Ukraina nye angrep mot halvøya, der de ifølge ISW ødela et avansert S-400 luftvernsystem.

Dette er det andre S-400-systemet Ukraina har angrepet den siste måneden, noe som ifølge ISW tyder på at det er systematiske og taktiske problemer med Russlands luftvern på Krim.

– Angrepet antyder at de russiske styrkene ikke var forberedt på å skyte ned raketter med systemet, eller ikke klarte å gjøre det, skriver ISW.

Det russiske forsvarsdepartementet uttalte torsdag at elleve ukrainske droner var skutt ned over Krim, men nevnte ikke rakettangrep eller S-400-systemet.

S-400 regnes som et av de mest avanserte russiske luftvernsystemene. Det er blant annet kjøpt inn av Nato-landet Tyrkia, noe som førte til skarpe protester fra USA.