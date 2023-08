En russisk soldat tatt til fange av ukrainere, sier i en nylig publisert video at den russiske presidenten Vladimir Putins militære verveoffiserer «oppmuntrer» folk til å kjempe i krigen ved å true dem med falske anklager.

Ukraina har tidligere lagt ut videoer av russiske krigsfanger som snakker med sine ukrainske fangevoktere.

Ultimatum

Videoene gir vanligvis et negativt bilde av russiske styrker som kjemper i Ukraina, som for eksempel et klipp fra juni som ble delt av Ukrainas sikkerhetstjeneste, der to russiske soldater beskriver hvordan militære styrker fra deres land skyter sine egne tropper idet de trekker seg tilbake, skriver Newsweek.

Videoen av den russiske soldaten som beskriver verveoffiserenes trusler, er ikke uavhengig verifisert, ble lagt ut på mandag på Telegram av generaloberst Oleksandr Syrskyi, sjef for Ukrainas bakkestyrker.

Det ukrainske mediet Ukrinform har oversatt soldatens ord til engelsk.

Ifølge Ukrinform skal fangen ha sagt at han fikk et ultimatum: enten å tjenestegjøre i de russiske væpnede styrkene for å kjempe i Ukraina, eller å bli fengslet for narkotika som ville bli plantet på ham.

Soldaten skal ha sagt at slike trusler fra verveoffiserer er vanlig i Russland.

Vervet seg

Soldaten blir beskrevet som en 32 år gammel mann fra Kalmykia-regionen i Russland. Før sin tid som menig i militæret sonet han en dom i en straffekoloni.

Da han ble løslatt, ble han beordret til å melde seg til det føderale fengselssystemet for tilsyn, og det var der han skal ha møtt de militære verveoffiserene.

Den 13. juli unngikk han trusselen om falske narkotikaanklager ved å signere en kontrakt om å verve seg til de væpnede styrkene. Han sier at han ble lovet at strafferegisteret hans skulle slettes, og at han skulle få 200.000 rubler (over 22.336 kroner).

Han sier han i stedet bare har fått utbetalt 27.500 rubler (drøyt 3000 kroner).