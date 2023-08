– Da sønnen traff bjørnen, snudde bjørnen seg og bet ham i håndleddet. Da klarte faren å avfyre ​​et skudd som tok livet av bjørnen.

Det forteller lederen for jaktlaget, sier Jonny Sjöblom, til SVT.

Den dramatiske bjørnejakten fant sted i Ljusdal kommune i Hälsingland og Dalarna i Sverige. Fylkesnemnda i Gävleborgs fylke har bekreftet angrepet.

Far og sønn kom gående langs en smal skogssti da en brunbjørn uten forvarsel bråsnudde og gikk til angrep.

– Jeg kunne ikke skyte, for da hadde jeg skutt ham

– Bjørnen var på vei forbi oss. Jeg hadde egentlig sjansen til å skyte, men da sto hundene i veien. Da den fikk øye på meg, gjemte den seg bak noen busker, før den tok sats og angrep. Så bet den meg i ansiktet, forteller Pär Sundström.

Han rakk å fyre av skudd i bjørnens mage, før han ble slått i bakken.

I kampens hete grep sønnen Evert (14) inn og begynte å slå og sparke bjørnen mens faren lå nede på bakken. Da han traff bjørnen med stor kraft i hodet, slapp den plutselig taket og angrep 15-åringen i stedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Han ropte til meg at jeg måtte skyte igjen. Men det kunne jeg ikke, for da hadde jeg skutt ham. Jeg ropte tilbake at det måtte være et mellomrom for å kunne skyte, forteller Sundström.

– Så biter den meg i hånden og drar i den

I løpet av sekunder får han rent sikte og fyrer av. Så faller bjørnen til jorden. Fra bjørnen angrep til han skyter det siste skuddet, går det under ti sekunder.

– Jeg husker bare at jeg løper frem og slår bjørnen med høyre hånd, så biter den meg i hånden og drar i den. Det bare rant blod av faren min. Han kunne ha dødd hvis jeg ikke hadde gjort noe, forteller Evert til Expressen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Leken bjørn tok svenske Daniel på senga

Da bjørneangrepet er over, ligger far og sønn mørbanket og blodige tilbake. Da Evert ser at farens ansikt er dekket av blod, ringer han politiets nødnummer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Senere blir de skadde jegerne funnet av jaktlaget. De sendes til henholdsvis Norrlands universitetssykehus i Umeå og Universitetssykehuset i Uppsala med alvorlige bittskader.

– Jeg var aldri redd da bjørnen angrep

– Jeg mangler noe hud. Jeg er mørbanket og full av blåmerker, men ellers går det bra. En del av ansiktet mangler fortsatt. Legene har på en måte bare satt det på plass igjen, forteller Pär Sundström til Sveriges Televison.

Ifølge jaktleder Jonny Sjöblom var det sønnens modige og resolutte inngripen som distraherte hunnbjørnen slik at faren til slutt klarte å skyte den.

– Jeg var aldri redd da bjørnen angrep. Akkurat da følte jeg meg ganske sint. Men etterpå var jeg stresset, veldig stresset, forteller 14-åringen. I tillegg til operasjon av et brukket håndledd, fikk han skader på lillefinger og flere rifter fra bjørnens klør på rygg og nakke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

2.900 bjørner i Sverige: I år skal 649 individer felles



Mandag startet årets lisensjakt på bjørn i Sverige. Totalt skal 649 bjørner felles. Etter bare ett døgn var mer enn 120 bjørner skutt, skriver Aftonbladet.

I 2017 ble bjørnebestanden i Sverige anslått å være på 2.900 individer, ifølge Naturvårdsverket.

I Norge er bjørnebestanden betydelig mindre. I 2022 viste DNA-analyser av ekskrementer, hår og vev at det var minst 175 bjørner i Norge. 79 av dem var hunner og 96 var hanner, ifølge Miljødirektoratet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under tweet)

Evert, 14, räddade sin pappa i björnattacken i Ljusdal • ”Han hade fan kunnat dö”https://t.co/ega8yVVMmY — Expressen (@Expressen) August 22, 2023

– For all vilt må du gi deg til kjenne så snart som mulig

Ifølge Katarina Pöchhacker, viltansvarlig ved fylkeskommunen i Västmanland, er det én ting du bør gjøre dersom du møter på storvilt som elg, ulv eller bjørn i naturen.

– For all vilt må du gi deg til kjenne så snart som mulig slik at dyret legger merke til deg. Da skal du ikke prøve å gå rundt dyret, men gå tilbake samme vei som du kom, sier Pöchhacker til SVT.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun viser til at sannsynligheten for å støte på bjørn og andre rovdyr øker når været er dårlig, for eksempel når det regner, snør eller blåser mye. Da er det vanskelig for dyrene å få øye på deg, og du kan overraske dyrene. Viltansvarlig anbefaler derfor hundeeiere som hovedregel å holde hunden i bånd.

Video: Viltkamera fanget opp utrolig møte mellom bjørn og ulv