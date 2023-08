Samtidig som motstanderlaget Spania vil bli heiet frem av deres dronning Letizia på søndag, kan «løvinnene» - som har sikret England sin første VM-finale i fotball siden 1966 - ikke forvente heiarop fra verken kong Charles, prins William eller statsminister Rishi Sunak på tribunen.

Nå går kritikken som en farsott i britiske medier, deriblant The Sun.

«Selvmål» skriver The Sun.

«Kong Charles, prins William og Rishi Sunak vil ikke delta på kvinnenes VM-finale. Hvis dette var herrene ville de betalt tusenvis for å se det. Kvinnehatet kommer fra toppen. Del dette hvis folk er en skam og 'løvinnene' fortjener bedre», skriver en Twitter-bruker.

Miljøhensyn

Onsdag bekreftet Kensington Palace at prins William vil heie på de engelske kvinnene fra britisk jord. Ifølge avisen tror man at prins William ikke ønsket å dra på en så lang flytur av hensyn til miljøet.

Kritikerne peker på at fraværet av prins William er ekstra spesielt sett i lys av at han er president for det engelske fotballforbundet, FA, som er ansvarlig for kvinnelandslaget.

«Hvis prins William som president av FA ikke drar på kvinnenes VM-finale burde vi bli forklart hvorfor» twitret kongehusekspert Phil Dampier, ifølge The Sun.

Prins William på FA-cupfinalen mellom Chelsea og Liverpool. Foto: Glyn Kirk / AFP / NTB

Ifølge avisen uttalte også lederen for det britiske partiet, Women’s Equality Party, Mandu Reid:

– Det er ingen sjanse for at prins William ville ‘glimret med sitt fravær’ hvis det var Englands herrelandslag som kom seg til VM-finalen.

The Sydney Morning Herald hevder at miljøhensyn er noe av grunnen for at kong Charles og dronning Camilla heller ikke deltar. Det britiske kongeparet er, ifølge avisen, fortsatt på sommerferie i Skottland.

Opposisjonen vil ha feiring

Statsminister Sunak sender kulturminister Lucy Frazer istedenfor seg selv.

Leder for opposisjonspartiet Labour, Sir Keir Starmer, har på sin side foreslått å innføre en offentlig fridag for å feire dersom de engelske kvinnene vinner på søndag, men det er lite sannsynlig at det får gjennomslag, skriver The Sydney Morning Herald.

Før det engelske herrelandslaget møtte Italia til VM-finale i 2021 motsatte ikke den daværende regjeringen seg å annonsere en offentlig fridag.

–Jeg tror det ville vært fristende, sa daværende statsminister Boris Johnson, ifølge The Guardian.