– Folk er nervøse og synes det er trist. Det er store områder som brenner, det er nasjonalparken, sier Camilla Halley til VG.

Skogbrannen på Tenerife herjer på tredje dagen og 7500 personer på øya er evakuerte eller beordret om å holde seg inne. Halley har de siste ni årene bodd på Santa Cruz, nord på øya med sine to døtre. Det er omtrent 20 kilometer fra brannene.

Store flak med aske

Brannene startet tirsdag kveld og har spredt seg raskt i det ulendte terrenget.

– På dagen i dag var det helt forferdelig. Store flak av aske overalt, til og med midt i Santa Cruz sentrum. Da jeg gikk ut begynte øynene å renne og man kunne kjenne smaken av brann og sår hals av røyken, fortalte Halley til Canariavisen.no onsdag. Hun sier hun hele tiden følger nøye med på telefonen og pressekonferanser i tilfelle de må evakuere.

Mest komplekse på 40 år

Regionens leder, Fernando Clavijo sier at skogbrannen er den mest komplekse på Kanariøyene de siste 40 årene.

Nødetatene venter at temperaturene vil stige på øya i løpet av helgen og at en endring i vindretningen kan presse brannen vestover fra det nordøstlige Tenerife. Lederen for øyas nødtjeneste, Pedro Martinez, sier brannen utvikler seg tregere enn tidligere, men at 200 brannfolk vil fortsette å kjempe mot flammene gjennom natten.

Tenerife er det siste av mange feriesteder som denne sommeren har vært rammet av voldsomme skogbranner. Ni land rundt Middelhavet har vært rammet av skogbranner i sommer og på Rhodos i Hellas måtte 20.000 evakueres i juli.