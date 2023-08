Den ukrainske etterretningstjenesten SBU har tatt på seg ansvaret for et angrep på den russisk-bygde Kertsjbroen som forbinder Krim med det russiske fastlandet.

Angrepet fant sted i 17. juli, og ifølge etterretningstjenesten var det vanndroner av typen «sea baby» som utførte angrepet.

Etterretningssjefen Vasyl Malyuk opplyser at de to fjernstyrte «sea baby»-dronene ble produsert i Ukraina og at de var utstyrt med 850 kilo eksplosiver hver under angrepet.

To mennesker ble drept i angrepet. Vei- og jernbanebroen fikk store skader. Videoer fra stedet viser at en del av veibroen ble «kuttet» rett av under angrepet. Biltrafikken ble stoppet.

Det skriver The Guardian.

Slik så det ut på Kertsjbroen etter angrepet. Foto: Russlands etterforskningskomité / AP / NTB

Varsler flere operasjoner

Frem til nå har ukrainske myndigheter vært forsiktige med å ta ansvar for angrep på russisk infrastruktur, enten infrastrukturen befinner seg på Krim eller i Russland.

Når det gjelder droneangrepet mot Kertsjbroen i juli tok Ukraina først ikke ansvar for angrepet.

Malyuk påstår at flere angrep er på vei mot ukjente mål.

– Vi jobber med en rekke nye interessante operasjoner, blant annet i Svartehavet. Jeg lover deg, det blir spennende, spesielt for fienden vår, sier han i et TV-intervju med CNN.

Bygd etter anneksjonen

Arbeidet med å bygge Kertsjbroen ble satt i gang etter at Russlands president Vladimir Putin annekterte Krimhalvøya i 2014.

Broen ble offisielt åpnet i 2018. Mannen som sto for åpningen var Putin selv. Det gjorde han ved å kjøre over den 19 kilometer lange broen som knytter Russland til halvøya.