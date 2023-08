Tirsdag denne uken så Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu seg nødt til å skryte av at russisk-produserte våpen har vist seg å være vel så gode som militærteknologi fra Nato-land på slagmarken i Ukraina.

Det var under en sikkerhetskonferanse, der blant andre den kinesiske forsvarsministeren Li Shangfu deltok, at Sjojgu kom med uttalelsene. Han hevdet det er åpenbart at «Nato-våpen ikke kan forsikre dominans på slagmarken».

– Den russiske hæren avkreftet mange myter om overlegenheten til vestlige militære standarder, hevder den russiske forsvarsministeren ifølge Insider.

Våpen og trening

I løpet av krigen har Ukraina mottatt støtte i form av blant annet våpen og trening av Nato-land. Både stridsvogner, artilleri, antiluftskyts og håndvåpen har blitt sendt til Ukraina fra vestlige Nato-makter for å få bukt med den russiske invasjonsstyrken.

Norge har blant annet bidratt med stridsvogner av typen Leopard 2 til det krigsherjede landet.

USA har vært en betydelig bidragsyter når det gjelder forsyning av våpen og annet militært utstyr til de ukrainske forsvarsgrenene. New York Times kunne i juli melde om at Ukraina har mistet rundt 20 prosent av utstyret landet har fått av USA under sommerens motoffensiv.

Ifølge Sjojgu har Russland innhentet kunnskap om ødeleggelse av flere vestlige våpensystemer, deriblant tyske stridsvogner, som Leopard 2 kan omfatte. Også amerikanske pansrede kjøretøy og britiske raketter har ifølge Sjojgu mottatt samme behandling, skriver Insider.

– Vi er klare til å dele vurderinger av svakhetene ved vestlig teknologi med våre partnere, sier forsvarsministeren.

Ukrainske soldater fyrer løs mot russiske stillinger med en M777 Howitzer Ukraina har mottatt fra USA. Dette artilleriet er bare en brøkdel av hva Ukraina har mottatt av utstyr fra Nato-land. Foto: Libkos / AP / NTB

Sovjetisk utstyr

Russland har klart å få tak i ødelagt ukrainsk utstyr gitt av Nato-land på slagmarken. Samtidig har Vladimir Putins krigsmaskin mistet mye av eget utstyr av høy verdi, deriblant kamphelikoptre av typen Ka-52 Alligator og opptil 2.000 stridsvogner.

Det sies at den russiske ledelsen henter ut gamle sovjetiske stridsvogner for å erstatte tapene, og selv utstyr fra den kalde krigen kan være overlegent vestlig Nato-utstyr, hevder Sjojgu.

– I mange tilfeller overgår selv sovjetisk utstyr vestlige modeller i sine kampegenskaper, sier han uten å gå inn på egne tap.