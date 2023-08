Taiwan: Vil absolutt ikke bøye oss for Kina

Det uttalte Lai under en «mellomlanding» i USA, til tross for Beijings fordømmelse av hans reise.

Reiser til USA av Taiwans tjenestemenn omtales som «mellomlandinger» i stedet for besøk, ettersom USA ikke har formelle diplomatiske relasjoner med Taiwans regjering, og mellomlandingen inngår som en uoffisiell del av en reise til en annen destinasjon.

I mars gjennomførte Taiwans president Tsai Ing-wen en mellomlanding i California og møtte USAs Speaker i Representantenes hus, Kevin McCarthy, til tross for advarsler og trusler fra Beijing. Etter Tsais reise gjennomførte Kina tre dager med skarpskytingsøvelser rundt Taiwan.

Nekter å bøye seg for Kina

Lai portretterte Taiwans langsiktige overlevelse som noe verdenssamfunnet burde interessere seg for.

– Når Taiwan er trygt, er verden trygg, og når det er fred i Taiwanstredet, vil det være fred i verden, sa Lai, ifølge Taiwans presidentkontor.

– Uansett hvor stor trusselen fra autoritarisme er mot Taiwan, vil vi absolutt ikke bli skremt eller bøye oss. Vi vil opprettholde verdiene til demokrati og frihet, sa han videre.

Kina tok avstand

Visepresident Lai ligger ifølge målinger godt an til å ta over som Taiwans president etter presidentvalget i januar neste år. Han er ikke en populær figur i Kina.

Lai har tidligere omtalt seg selv som en pragmatisk arbeider for taiwansk uavhengighet, noe som naturligvis har gjort ham mindre populær i Beijing.

Minutter før Lais fly landet i USA, kom det kinesiske utenriksdepartementet med en kunngjøring om at de tar avstand fra ethvert besøk som separatister fra Taiwan avlegger i USA.

– Lai tviholder på en oppfatning om taiwansk selvstendighet og er en bråkmaker fra ende til annen. Taiwan er en del av Kinas kjerneinteresser, og faktiske forhold har vist igjen og igjen at spenningen i Taiwanstredet skyldes at taiwanske myndigheter lener seg på USA for å søke selvstendighet, skriver Kina.