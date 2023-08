Al-Qaida s oppfordring ble formidlet gjennom deres mediekanal, al-Sahab, ifølge danske TV 2 . Mediekanalen skal ha sett deler av teksten fra al-Qaida. Oppfordringen kommer i kjølvannet av flere koranbrenninger i Sverige og Danmark, som har vakt sterke reaksjoner internasjonalt.

Senioranalytiker hos tenketanken Europa, Jacob Kaarsbo, mener trusselen er svært alvorlig.

– Det er noe vi er nødt til å ta meget alvorlig. Det er en krigserklæring, og vi har ikke sett noe liknende siden Muhammed-krisen. Det er absolutt alvorlig, sier Kaarsbo til Ekstrabladet.

Får medhold

Mona Kanwal Sheikh er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hun deler Kaarsbos synspunkt.

– Det alvorlige med deres (al-Qaida journ.anm) siste erklæring er at Danmark står direkte nevnt, og at det oppfordres til angrep på danske interessenter, diplomater og ambassader. De håper på at noen tar deres oppfordring seriøst og reagerer på det de hele tiden fremstiller som Vestens systematiske angrep på Islam. Nå er Danmark blitt et ikon, og det er selvfølgelig bekymringsfullt, sier Sheikh til Ekstrabladet.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark sier til dansk TV 2 at de er kjent med en oppfordring om gjengjeldelse mot Danmark.

– Det er ingen tvil om at de nylige koranbrenningene i Danmark har resultert i betydelig negativ oppmerksomhet fra blant andre militante islamister, noe som er viktig for utviklingen av trusselbildet i Danmark og for danske interesser i utlandet, skriver PET i en epost til kanalen.

Den tidligere al-Qaida-lederen Ayman al-Zawahri fotografert i 2008. Al-Zawahri ble drept for ett år siden under et droneangrep i Kabul. Foto: Mazhar Ali Khan / AP / NTB / NTB

– Det burde virkelig bekymre oss

Dansk TV 2 har vært i kontakt med Yaqoub Ali, en tidligere islamist, som nå er foredragsholder og debattør i Danmark. Han har en fortid som leder i den danske islamistiske gruppen «Kaldet til Islam», hvor han rekrutterte unge menn til å kjempe og dø i Allahs navn.

Ali er tydelig på at man skal ta disse truslene på alvor, og sier det er spesielt at al-Qaida retter trusler mot nettopp Danmark og Sverige.

– Jeg kan avsløre så mye som at da jeg var leder for al-Qaida-gruppen i Danmark, var meldingen at man ikke ønsket angrep på dansk jord. Nå er ordlyden en annen, sier Ali, og fortsetter:

– Det burde virkelig bekymre oss. Når det er Danmark og Sverige som blir anklaget for kampen mot islam og muslimer, er det de (Danmark og Sverige journ.anm) som er øverst på al-Qaidas liste, sier han til TV 2.