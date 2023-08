Vel vitende om faren som lurer på den andre siden av Dnipro tar ukrainske soldater i små grupper seg over elven som splitter Ukraina. Målet er gjennomføre såkalte «raids» i ly av nattens mørke mot de russiske styrkene som okkuperer landmasser på den andre siden.

Den ukrainske avisen Kyiv Independet har tatt en prat med en offiser som er sentral i de farefulle oppdragene.

Risikofylte oppdrag

En ukrainsk offiser som er anonymisert for å kunne snakke fritt sier til den ukrainske avisa at oppdragene er av typen som kan «enten ende veldig bra, eller veldig dårlig». Offiseren er medlem av den enhet i den 124. territorialforsvarsbrigade.

– Vi angriper dem der de minst venter oss, sier offiseren som er kommandør for soldatene som begir seg ut på elven.

I november i fjor ble russerne jaget mot den østlige siden av elven. Før det hadde de russiske styrkene klart å komme seg til byen Kherson lenger vest. Elven utgjør frontlinjen i området nær byen. Senest i helgen ble et spedbarn og seks andre mennesker drept i russiske angrep i regionen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har lovet gjengjeldelse.

Ved hjelp av båter utfører ukrainske styrker risikofylte oppdrag der hovedhensikten er å undersøke russiske stillinger for å forhåpentligvis kunne etablere et brohode på den østlige siden etter hvert.

Offiseren peker også ut en annen hensikt med oppdragene:

– Vi kommer i små grupper for å lage et helvete for dem.

Bak fiendens linjer

I det ukrainerne når den russisk-kontrollerte elvebredden må de gjemme båten før de tar seg dypere inn i fiendtlig territorium. I tillegg til den overhengende faren for å bli oppdaget av russiske soldater blir de også plaget av store svermer mygg.

Ifølge offiseren kan de små gruppene av ukrainske soldater oppholde seg i området i opptil en uke, skriver avisa. De benytter seg gjerne av små droner for å rekognosere området og desarmerer miner for fremtidige angrep. Samtidig fungerer de som veiledere for ukrainsk artilleri som befinner seg på den andre siden av elven.

Han hevder at styrkene som krysser elven har tatt 16 russiske krigsfanger som de har ført til den ukrainsk-kontrollerte siden av elven.

Russerne er ikke den eneste faren

Så vel som de russiske styrkene på den østlige bredden utgjør den tunge utrustningen de ukrainske soldatene bærer en fare for liv og helse. Stridsvester som kan veie over over ti kilo kan ta livet av en om båten kantrer i elven, sier offiseren til Kyiv Independent.

Han vil ikke opplyse om hvor mange båter de ukrainske styrkene bruker til slike oppdrag, men han hinter til at de kunne fått bruk for flere.

Hvis Ukraina klarer å sikre en varig tilstedeværelse på den «russiske» bredden av Dnipro, kan det være en betydelig endring i den pågående ukrainske offensiven, skriver avisa. En slik situasjon kan tvinge Russland til å omplassere styrker til det aktuelle stedet, noe som kan lette trykket andre steder langs fronten.

Dnipro-flåten

I fjor sommer kunngjorde den ukrainske marinen at en flåte skulle opprettes og utstyres med gamle sovjetiske båter. Båtene skulle operere på elven Dnipro og fikk dermed navnet Dnipro-flåten.

I juli i år skrev det amerikanske forsvarsdepartementet at USA har bidratt med 62 kyst-og elvebåter. Den ukrainske offiseren er likevel klar på at de kunne trengt flere båter.