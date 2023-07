Selv om Ukraina-krigen har vist følgene av ny krigsteknologi, har den også vært preget av gamle og ofte ulovlige krigsmetoder som landminer og sektorminer.

Dette har satt kjepper i hjulene for Ukrainas motoffensiv.

Det kommer frem i et intervju med øverstkommanderende i det ukrainske forsvaret, general Valerij Zaluzjnyj, i Washington Post.

I intervjuet, som er gjengitt av Business Insider, kommer det frem at tette russiske minefelt tvinger ukrainske tropper til å forlate stridsvognene de har fått fra Vesten og heller starte det møysommelige arbeidet med å manuelt rydde områdene for miner.

Ifølge ukrainske soldater The Washington Post har snakket med, ga den lange oppbyggingen til motoffensiven russerne tid til å befeste forsvaret sitt, slik at de kunne minelegge områder opp til 16 kilometer foran de viktigste forsvarsfestningene.

Slik jobber de ukrainske soldatene

Tidligere har blant annet Business Insider skrevet om hvordan de ukrainske styrkene ser etter døde dyr som kan ha gått på miner eller sektorminer, og bruk av glassfiberstenger for å finne elektrisk utløste miner. Hvis minene ikke kan fjernes detonerer spesialister minene på avstand ved å bruke tau og gripekrok.

Men russerne har ikke gjort det enkelt for fienden. Minene de etterlater seg er ofte begravet sammen med noe kalt «anti-håndteringsutstyr», som gjør at de interne eksplosivene detoneres når de berøres.

Ifølge den ukrainske majoren Maksym Prysjazjnjuk, som også er en mineryddingsekspert, skal russerne også ha begravd miner rett foran sektorminer, som er utstyrt med snubletråd, designet for å ta ut soldater som prøver å deaktivere minene med snubletråd, skriver The New York Times.

– For å rydde miner, bør du ha mye motivasjon og et kaldt hode, sier Prysjazjnjuk til avisen.

– Det er veldig delikat arbeid, akkurat som for en kirurg, men samtidig skjer det eksplosjoner rundt deg.

Flere skadd av miner enn artilleri

Om ikke det skulle være nok så må de ukrainske soldatene også navigere rundt såkalte «sommerfuglminer» som sprayer nærliggende soldater med pellets av plast og metall.

Sår forårsaket av disse minene er spesielt vanskelige å behandle, da medisinere ikke kan se hvor plastsplintene har kommet inn i kroppen ved hjelp av tradisjonelle metoder som røntgen.

Ifølge en lege i det ukrainske forsvaret er sår forårsaket av miner mer vanlig blant soldater han behandler enn de som er forårsaket av artilleri.

Forbudt i 26 år

Ifølge mineekspert og assisterende generalsekretær i Norsk folkehjelp, Per Nergaard, er det nå 26 år siden det ble innført forbud mot landminer.

– Det spesielle er at det ble innført forbud mot landminer i 1997. Det er ingen av landene som gikk med på forbudet som produserer eller selger landminer lenger. Så dette er et alvorlig tilbakeslag i forhold til internasjonal lov. Russerne har derimot ikke tiltrådt minekonvensjonen, og har disse på lager. De signerte aldri den samme avtalen som blant annet Ukraina gjorde, sa Nergaard til Dagbladet i fjor da bruken av «sommerfuglminer» først ble kjent.

Men det er ikke bare russerne som blir beskyldt for å bruke de ulovlige grepene.

Tidligere denne måneden skrev Business Insider at Human Rights Watch oppfordret ukrainske tjenestemenn til å undersøke rapporter om bruk av «sommerfuglminer» også blant de ukrainske troppene.