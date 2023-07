En gang i tiden valfartet turister ut fra byen Whakatāne på østkysten av nordøya på New Zealand.

Med båt og helikopter var målet den spektakulære vulkanøya Whakaari, som på engelsk kalles for White Island, for å være vitne til et dramatisk landskap og et krater som sydet og boblet med vulkansk aktivitet. Om man dyppet et kronestykke ned i grunnen kunne man for eksempel oppleve at det ble vasket skinnende rent.

Men 9. desember 2019 skulle naturkreftene vise seg fra sin mørke side.

Det som startet som en vanlig utflukt, ble i løpet av sekunder gjort om til et levende mareritt for de 47 turistene og deres mannskap, da et massivt utbrudd plutselig eksploderte ut av krateret.

For personene tilstede var det få gjemmesteder.

De ble utsatt for en flom av «brennende varm aske, glødende varm sjø, giftige vulkansk asker og steiner som ble kastet tvers over kratergulvet» og den «pyroklastiske strømmen oppslukte alle de som var på vulkanen med en estimert fart på omtrent 60 kilometer i timen».

Det uttalte aktor Kristy McDonald i rettssaken som startet mandag, ifølge Daily Mail . Pyroklastisk strøm er en blanding av oftest svært varme gasser og partikler som utstøtes ved visse typer vulkanutbrudd, som aske og magma.

Noen turister slapp unna med skrekken og var på vei bort fra vulkanen da utbruddet skjedde. Foto: Michael Schade / AP / NTB

22 omkomne

Det er også McDonald som tidligere har uttalt at rettssaken i Auckland District Court er «den viktigste» i tingretten noensinne, ifølge Newzealandske Herald.

McDonald spådde at saken ville få stor internasjonal oppmerksomhet, og det har den. Daily Mail, The Guardian og Al Jazeera er blant mediene som omtaler den.

Kanskje ikke overraskende når hele 22 mennesker døde i det voldsomme utbruddet. Majoriteten av de omkomne var australske og amerikanske, i tillegg til to fra New Zealand og én tysker. Ingen av de resterende 25 kom unna uten skader.

Nekter skyld

Vulkanen vae på varselnivå to på tidspunktet for utbruddet. I tiden etter har flere aktører måttet stå skolerette for det som tilsynet WorkSafe påstår er en rekke helse- og sikkerhetsbrudd.

WorkSafe fører rettssaken mot seks aktører, inkludert øyas egne eiere, Whakaari Management Limited, som ifølge Daily Mail hevder å ikke ha gjort noe galt i forkant av utbruddet.

I forkant har seks andre aktører allerede erkjent skyld etter den første rettssaken i november 2020. Ett av selskapene er White Island Tours, som led store tap etter å ha fraktet 19 av de omkomne turistene og to av de omkomne ansatte ut til øya med båt.

Det nasjonale byrået for nødsituasjoner (NEMA) ble derimot frikjent, selv om ofre har kritisert myndighetene for sen respons.

I 2020 uttalte blant annet den australske 23-åringen Stephanie Browitt dette:

– Jeg er opprørt over hele situasjonen, men jeg er veldig sint over at det tok så lang tid før hjelpen kom.

Det sa hun til ABC News. Browitt mistet faren og søsteren sin i katastrofen.

Høye summer

Kristy McDonald aktor i saken. Foto: Lawrence Smith / AP

Ifølge Daily Mail sier McDonald at den ene aktøren på tiltalebenken, familien som eier øya, tjente rundt 1 million newzealandske dollar - over 6 millioner norske kroner - året før utbruddet.

McDonald lister familieselskapets manglende risikoanalyse og rutiner for evakuering og beskyttelsesutstyr som bakenforliggende årsaker til at turistene og mannskapet reiste til øya uten å være opplyst om faren.

Taper de saken kan aktørene bli dømt til å betale opp mot 1.5 millioner Newzealandske dollar, ifølge Daily Mail. Det tilsvarer over 9 millioner norske kroner.

Ingen turselskaper har fått lov til å lande eller legge til på øya etter tragedien, men i desember i fjor fikk overlevende og etterlatte legge ned et minnesmerke ved vulkanens krater, ifølge NZ Herald.

I 2022 slapp Netflix også dokumentaren «The Volcano: Rescue From Whakaari» om hendelsen.

NZ Herald melder at rettssaken er ventet å vare i fire måneder.