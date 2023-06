Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kom onsdag med et nytt stikk retning Vesten. Krigen i Ukraina har snart pågått i et halvt år, og noen løsning virker fjern for øyeblikket.

Lavrov mener det er Vestens skyld.

– De vestlige landene har ikke kommet med noen seriøse forslag til en løsning av konflikten i Ukraina ennå, sa Lavrov på russisk TV onsdag, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

– Ikke sett noen forslag av denne typen

Russiske myndigheter har over tid hevdet at de er klare til å vurdere alle forslag til en fredsløsning så lenge de er seriøse.

– Vi har ikke sett noen forslag av denne typen foreløpig, sier Lavrov.

Russlands utenriksminister mener at jo lengre Ukraina og Vesten utsetter en fredelig løsning, jo vanskeligere vil det være å komme til enighet.

Mener Ukraina må anerkjenne «den nye virkeligheten»

Tidligere i juni uttalte Russlands president Vladimir Putin at landet fortsatt er åpen for enhver kontakt for å snakke om løsninger på Ukraina-krigen, ifølge Kreml.

Det ble påpekt at Ukraina først må anerkjenne «den nye virkeligheten» hvor russiske styrker kontrollerer rundt 18 prosent av ukrainsk territorium, meldte det statlige russiske nyhetsbyrået Ria.

Ukraina holder fast på at en fredsplan må innebære at russiske styrker trekker seg fra alle ukrainske områder.

Putin sa at han er villig til å ha fredssamtaler med Ukraina, men at fred bare er mulig dersom Vesten stanser våpenstøtten til landet.