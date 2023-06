For et par uker siden ble det klart at den Ukrainske offensiven er i gang. Ukrainske styrker har imidlertid ikke gjort de store fremskrittene mange hadde håpet på i kampen mot Russland.

Den tidligere amerikanske generalen Ben Hodges mener fortsatt Ukraina kan ta Krimhalvøya før sommeren er omme, men det krever at ukrainerne får mer hjelp.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Må bidra med våpen og ammunisjon

Hodges, som tidligere blant annet tjenestegjorde som USAs hærs øverste offiser i Europa, påpeker at Ukraina må ha flere langdistanse- og presisjonsvåpen for å kunne ta halvøya Russland annekterte i 2014.

– Hvis USA skulle gi det Ukraina trenger, så kan Ukraina faktisk fortsatt frigjøre Krim innen slutten av denne sommeren, sier eks-generalen til Newsweek.

USA har vært Ukrainas største støttespiller etter at den russiske invasjonen startet i februar 2022.

Se video: Brutalt drama i skyttergrav

– Alt ville blitt ødelagt

Hodges mener det amerikanske missilsystemet ATACMS hadde vært til stor hjelp for Ukraina hvis landet skulle prøve å gjenerobre Krimhalvøya.

– Det ville gjøre dem i stand til å gjøre Krim uholdbart. Og det er nøkkelen; få Svartehavsflåten til å flytte ut av Sevastopol, noe som ville skje hvis Ukraina er i stand til å angripe havnen med ATACMS. Skipene kunne ikke vært der lenger, og alt ville blitt ødelagt, sier Hodges til Newsweek.

(Saken fortsetter under bildet)

Tidligere general Ben Hodges. Foto: Michal Cizek / AFP / NTB

Ukraina har ikke mottatt ATACMS fra USA eller andre land. Missilsystemet har en rekkevidde på over 300 kilometer.

Amerikanske myndigheter har frastått fra å sende langdistansevåpen til Ukraina, da disse har kapasitet til å angripe mål i Russland. Amerikanske tjenestemenn opplyste til Ukraina i februar at de ikke var i stand til å sende over ATACMS på grunn av mangel på våpensystemet.