Russland med sjelden innrømmelse

Ifølge Russland har Ukraina gjenerobret landsbyen Pjatykhatky, som ligger i Zaporizjzja-regionen.

Den sjeldne innrømmelsen ble delt av Vladimir Rogov, lederen av den russiske administrasjonen i regionen, på Telegram.

– De ukrainske styrkene har lykkes med å få landsbyen under deres kontroll, skriver Rogov ifølge Ekstrabladet.

Ifølge Rogov skal de ukrainske styrkene ha gjenerobret landsbyen på tross av «kolossale tap» under bølger av angrep. Han påstår at hundrevis av ukrainske soldater har blitt drept, men dette er ikke bekreftet fra ukrainsk side.

Nå skal området bli utsatt for russiske artilleriangrep med mål om å omringe ukrainske styrker. Rogov sier det pågår voldsomme kamper.

Store helikopter-tap

Forrige uke hevdet ukrainske myndigheter at Russland har mistet 300 helikoptre siden landet invaderte Ukraina i februar i fjor. Hvis dette stemmer har Russland ifølge ukrainske myndigheter tapt fem ganger flere helikoptre i den pågående krigen enn de gjorde i Tsjetsjenia-krigene på 1990- og 2000-tallet.

Det skriver Newsweek.

Tapstallene skal omfatte både transporthelikoptre og angrepshelikoptre utstyrt med raketter, missiler og maskinkanoner.

Etterretning: Russland sender flere helikoptre

I en etterretningsrapport delt av det britiske forsvarsdepartementet på Twitter i helgen har Russland sendt flere kamphelikoptre til det sørlige Ukraina som følge av offensiven. Det ble for alvor klart at den lenge varslede offensiven var i gang for halvannen uke siden.

Ifølge britisk etterretning har Russland utplassert 20 ekstra helikoptre ved Berdyansk i fylket Zaporizjzja i Ukraina. Helikopterbasen skal befinne seg rundt ti mil bak frontlinjen.

Det er sannsynlig at Russland har oppnådd en midlertidig fordel i lufta over det sørlige Ukraina, skriver departementet, som påpeker at angrepshelikoptrenes mulighet til å avfyre langtrekkende missiler mot bakkemål styrker opp om fordelen.