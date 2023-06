Skjulte hemmeligstemplede dokumenter og deling av sensitiv informasjon med utenforstående er blant anklagene Donald Trump må svare for når han møter i retten i Miami i USA tirsdag. Trump anklages for å ha satt USAs nasjonale sikkerhet i fare. Flere av punktene han er tiltalt for har strafferammer på opptil 20 års fengsel.

Samtidig har ekspresidenten kunngjort at han stiller i det amerikanske presidentvalget i 2024.

Hvis rettssaken ikke går Trumps vei kan han ende opp med fengselsstraff. Er det da mulig å stille til valg? Og kan man være president hvis man soner i fengsel?

Kan Trump stille til valg fra fengsel?



– Ja, det kan han, sier USA-ekspert Eirik Bergesen til ABC Nyheter.

– Om Trump hadde blitt dømt til fengsel og vunnet det amerikanske presidentvalget, hadde det da vært mulig for han å være president?

– Det har ikke blitt prøvd juridisk før, men det er ingenting som tilsier at man ikke kan være president selv om man er dømt til fengsel.

Amerikanske presidenter har mulighet til å benåde dømte fanger. Flere presidenter har gjort dette, særlig mot slutten av sine perioder i Det hvite hus. Gjennom praksisen kan en fengslet valgt president i praksis løslate seg selv.

– Hvis dette skjer ville utfallet trolig vært at han benåder seg selv, noe en president har makt til å gjøre. Dette hadde nok vært det første han ville ha gjort, sier Bergesen til ABC Nyheter

Dette er saken

Det var i fjor sommer amerikanske myndigheter beslagla en rekke dokumenter i hans hjem i Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida. Det er anklager knyttet til disse dokumentene Trump skal konfronteres med i det som blir det første rettsmøtet i saken tirsdag.

Totalt er det 37 tiltalepunkter mot Trump i saken. 31 av disse dreier seg om brudd på den amerikanske spionasjeloven. Den tidligere presidenten anklages også for å ha forsøkt å hindre etterforskningen og avgitt falsk forklaring.

Saken føres for en føderal domstol.

(Saken fortsetter under bildet)

Trump-tilhengere utenfor en av Donald Trumps eiendommer i Florida i helgen. Politiet er forberedt på store demonstrasjoner fra Trump-tilhengere og ulike grupperinger på ytre høyre fløy i forbindelse med rettsmøtet. Foto: Anna Moneymaker / AFP / NTB

To har stilt fra fengsel før

Om Trump blir dømt til fengsel og fortsatt deltar i det amerikanske presidentvalget er det ikke første gang. Historien byr på to tilfeller der amerikanere har stilt til valg fra fengsel.

I 1920 kjempet sosialisten Eugene V. Debs om plassen i Det ovale kontor fra fengsel. Han fordømte det kapitalistiske systemet og plikten til å tjenestegjøre i det amerikanske militæret under første verdenskrig. På grunn av det sistnevnte ble han dømt til fengsel, skriver Insider.

Debs fikk en oppslutning på 3,5 prosent i valget, og var med det langt fra å bli president.

En annen som stilte til valg fra fengsel var demokraten Lyndon LaRouche. I 1992 sonet han en 15 år lang svindeldom. Da Bill Clinton vant demokratenes nominasjonsvalg byttet LaRouche side til en valgliste som ville revolusjonere det internasjonale finans- og banksystemet.

LaRouche fikk 26.000 stemmer i valget.