Brutale måkeangrep: Hvalkalver får store sår

I en ny studie kommer det frem at måker utenfor den argentinske kysten har begynt å hakke på spekket til hvalbabyer. Enkelte hvaler har mistet livet som følge av måkenes brutale adferd. Det skriver New York Times og Insider.

– Angrepene er veldig smertefulle og forårsaker store skader, spesielt på ryggen til unge kalver, sier medforfatter av studien Mariano Sironi, vitenskapelig leder ved Instituto de Conservación de Ballenas i Argentina, til New York Times.

Tradisjonelt sett har måkene i området spist av hudflak som faller av hvalen. For rundt 50 år siden fant noen måker ut at de kan spise spekk rett fra hvaler, da spesielt kalver. Opp gjennom årene har flere måker lært seg dette.

Sårene måkene etterlater på hvalkalvene kan bli så store som én meter lange.

Har ikke lært å forsvare seg

Hvaler som er under ett år gamle er særlig utsatt for måkeangrepene. De har enda ikke lært å forsvare seg ordentlig. Voksen hval med mer erfaring har lært seg å kun eksponere blåsehullet når de skal opp til overflaten for å trekke luft.

Forskerne bak studien har gjennom flyfoto og andre observasjoner sett en dobling av hval som skades av måker mellom 1970 og 2017. Samtidig har det vært en økning av hvaler som har dødd før de hadde levd i ett år i samme periode.

I studien er det ikke bare måker som får skylden for den groteske utviklingen. Forskerne mener at mennesker ved å ha feilplassert deponier av fiskeavfall har bidratt til en økning i måkebestanden i området.

Se video:Her går bjørnen løs på søtsakene (saken fortsetter under videoen).

Kan påvirke populasjonsdynamikken

Måkeangrepene er spesielt utbredt rundt den argentinske Valdes-halvøya. Forskerne er bekymret for at angrepene kan påvirke populasjonsdynamikken til enkelte hvalarter, særlig arten sørkaper, også kalt sørlig retthval og antarktisk retthval.

Om sommeren flytter hvalen seg til områder egent for spising. Hvalkalvene begir seg ut på denne reisen sammen med mødrene sine. Skadene måkene påfører hvalkalven, samt et varmere klima, gjør så reisen blir for mye for enkelte av hvalkalvene, skriver Insider.