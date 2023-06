Det var tidligere denne uken Kakhovka-demningen i Ukraina kollapset. Hva som førte til kollapsen er foreløpig ukjent, og både Ukraina og Russland har beskyldt hverandre for å stå bak. Kakhovka-demningen, som demmet opp det store Kakhovka-reservoaret, har ført til store ødeleggelser i områder på begge sider av Dnipro-elven.

Ifølge analytikeren George Barros ved tenketanken Institute for the Study of War (ISW) er det den russisk-okkuperte områder som er hardest rammet av flommen.

– Venstre bredd er lavere, skråningen er lavere, så vannet renner hovedsakelig i retning av de russiske posisjonene på den siden av elven. Flommen har uforholdsmessig påvirket militære forberedelser på den russisk-okkuperte siden, sier Barros til Newsweek.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

– Fullstendig omsluttet av vann

– Jeg har sett mange russiske stillinger fullstendig omsluttet av vann. De fremre russiske skyttergravene som var rett opp mot elven, tilsynelatende designet for å beskytte mot enhver ukrainsk elvekryssing, har blitt svelget ved vannet. Jeg har sett landminefelt blitt slukt av vannet, sier ISW-analytikeren.

Torsdag morgen opplyste det statlige russiske nyhetsbyrået Tass at 14.000 hus er tatt av flom, og 4300 mennesker evakuert, på den russisk-kontrollerte siden av bredden. Flere tusen er også evakuert på den ukrainske siden i det flomrammede området.

Ifølge den ukrainske guvernøren i Kherson-fylket , Oleksandr Prokudin, er 68 prosent av de oversvømte områdene på den venstre siden av elven.

Se video av flommen:

Kan ha tatt fra Ukraina muligheten til å krysse

Barros opplyser at det er mulig for ukrainske styrker å krysse Dnipro-elven i det rammede området om vannstanden går ned og stabiliserer seg. Hvis vannstanden forblir høy i flere uker vil en elvekryssing blir vanskelig, skriver Newsweek.

Da har Russland tatt fra Ukraina en mulighet, påpeker han.

– Russerne kan da fokusere mer ressurser på andre sektorer, i hvert fall så lenge elva forblir ufremkommelig.

Han sier videre at Russland ikke har etablert sine sterkeste forsvarslinjer i området.